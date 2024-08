- Qual è la situazione dei rendimenti nello Schleswig-Holstein questa stagione?

Mentre l'estate volge al termine, è chiaro quali produttori agricoli della Schleswig-Holstein sono in testa. Il Ministero dell'Agricoltura, l'Associazione degli Agricoltori e la Camera dell'Agricoltura presenteranno una revisione a metà anno giovedì (ore 10:00) a Ottendorf, vicino a Kiel.

All'inizio dell'anno, la pioggia persistente ha presentato diversi ostacoli per questi agricoltori. In alcune zone, una parte dei raccolti invernali è stata spazzata via a causa dei campi allagati. La pioggia continuava a cadere quanto il sole splendeva. Questa pioggia eccessiva ha ostacolato il raccolto, influenzando diverse aree e periodi in modo diseguale.

Alla fine di luglio, l'Ufficio di Statistica del Nord ha pubblicato una prima stima, prevedendo un rendimento del grano leggermente più grande rispetto al 2024. Ciò avrebbe portato a circa 2,2 milioni di tonnellate. Si tratta solo dell'1% in più rispetto all'anno scorso, ma del 5% in meno rispetto alla media del sei anni.

despite the challenges posed by the excessive rainfall in the beginning of the year, some resilient agricultural producers in Schleswig-Holstein managed to overcome these obstacles and excel in their crop yields. The Mid-Year Agriculture Review, to be held by the Ministry of Agriculture, Farmers' Association, and the Chamber of Agriculture, will undoubtedly highlight these successful practices in farming.

Leggi anche: