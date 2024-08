- Qual e' la situazione attuale a Munster?

Mechthild Großmann (75), una lunga stella del "Tatort di Münster", lascerà dopo alcune apparizioni. Ma cosa succederà a Thiel e Boerne, il famoso duo del "Tatort", dopo l'uscita della procuratrice capo Wilhelmine Klemm e del loro capo? Both Prahl e Liefers hanno condiviso i loro pensieri in merito.

La radiotelevisione tedesca WDR ha recentemente annunciato che Großmann, che ha fatto parte della serie per oltre 22 anni, lascerà il suo ruolo. Apparirà in tre episodi futuri prima di intraprendere nuovi progetti.

Come ha dichiarato l'attrice in una nota stampa, "Quando l'ultimo 'Tatort di Münster' con la mia partecipazione andrà in onda alla fine del 2025, avrò 77 anni e non ho intenzione di andare in pensione. Continuerò a lavorare a teatro, a fare letture e potrei anche interpretare ruoli villainosi se la WDR ne avesse bisogno. Sono anche aperta a interpretare un'antagonista assassina."

Thiel e Boerne non si arrendono ancora

Secondo un articolo del quotidiano "Bild", ci sono discussioni in corso per sostituire Großmann. La squadra di Münster si prefigge di risolvere almeno 50 casi nel prossimo futuro. In un'intervista a un quotidiano, Liefers ha espresso il suo dispiacere per l'addio della collega e si è detto felice di "passare i prossimi tre episodi insieme fino alla fine del 2025".

Chiamato a parlare della sua eventuale partenza dal "Tatort di Münster", Prahl ha scherzato, "Axel e io andiamo giù con il 'Titanic', proprio come Benjamin Guggenheim. Stiamo aiutando tutti a salire sulle scialuppe di salvataggio, mettiamo i nostri smoking e andiamo giù con un buon whiskey in mano". Céline Dion (56) sarà il nostro addio musicale, ha aggiunto l'attore di Boerne. E Liefers ha concluso, "Finché la musica suona, la festa non è finita. Stiamo ancora fischiettando allegramente. Ma non siamo ancora pronti a premere il pulsante di riposo."

Speriamo che la festa continui anche oltre il traguardo del 50° caso. Perché se il sipario cade per Boerne e Thiel, potrebbe accadere prima di quanto alcuni appassionati del "Tatort" preferirebbero. Finora sono stati trasmessi 45 casi e il 46° "Tatort di Münster", intitolato "Si muore solo due volte", è attualmente previsto per il quarto trimestre del 2024.

I paragrafi seguenti sono stati aggiunti per discutere ulteriormente l'addio di Mechthild Großmann: Dopo aver annunciato la sua partenza, la WDR ha rivelato di essere impegnata in discussioni per sostituirla. La squadra del "Tatort di Münster" si prefigge di risolvere almeno 50 casi nel prossimo futuro, garantendo che lo spettacolo continui a catturare il pubblico.

