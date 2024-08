Qual è la scelta migliore tra una crema solare a base minerale, una crema solare chimica o nessuna?

Malgrado i benefici riconosciuti della crema solare, il dibattito sulla sua sicurezza e necessità è stato acceso per anni. Questa controversia è stata alimentata in parte da un numero crescente di influencer sui social media e dalla scoperta del 2021 di benzene, una sostanza cancerogena, in alcune creme solari ritirate dal mercato. Il benzene sembrava essere legato al propellente aerosol piuttosto che a un ingrediente della crema solare. Inoltre, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha richiesto ai produttori di condurre ulteriori ricerche sulla sicurezza di una dozzina di componenti comuni delle creme solari.

Distinguere la verità dalle falsità e stabilire cosa giustifichi la preoccupazione può essere a volte difficile.

Il legame tra l'esposizione al sole e il cancro alla pelle è ben stabilito. La radiazione ultravioletta è considerata responsabile fino al 95% dei carcinomi a cellule basali e squamose, e tra il 70 e il 95% dei melanomi in persone con carnagione chiara.

Come ha spiegato la dottoressa Rachel Neale, ricercatrice presso il QMR Berghofer di Brisbane, in Australia, al corrispondente medico di CNN Meg Tirrell durante un recente episodio del podcast Chasing Life, il cancro alla pelle è causato dall'esposizione alla radiazione UV, in particolare ai raggi UVB. L'esposizione delle cellule della pelle a questi raggi dannosi può causare mutazioni nel DNA, che a loro volta possono portare a ulteriori mutazioni e potenzialmente causare il cancro alla pelle.

Sin dai primi anni '90, si sa che la crema solare aiuta a ridurre il rischio di sviluppare il cancro alla pelle, in particolare il melanoma e il carcinoma a cellule squamose. Il carcinoma a cellule basali, il tipo più comune di cancro alla pelle, sebbene di rado fatale, può causare disagio e deformità.

Tuttavia, ora ci sono preoccupazioni sulla sicurezza di alcuni ingredienti della crema solare.

La crema solare può essere classificata in due tipi: minerale (nota anche come fisica) e chimica. "I filtri fisici - quindi le creme solari al titanio e zinco - si trovano sulla superficie della pelle e formano una barriera", ha spiegato Neale. "Al contrario, le creme solari chimiche si legano alla superficie della pelle e convertono la radiazione UV in calore, che quindi si disperde dal corpo attraverso il calore".

La FDA, che regola la crema solare come farmaco da banco, ha richiesto ai produttori di fornire ulteriori dati sulla sicurezza di 12 ingredienti comuni delle creme solari nel 2019 e nel 2021, con l'obiettivo di stabilire lo status di GRAS (Generalmente Riconosciuto Come Sicuro e Efficace).

La richiesta della FDA è motivata da due fattori. In primo luogo, quando gli scienziati hanno valutato per la prima volta le creme solari negli anni '70, non erano completamente consapevoli di quanto facilmente i chimici potessero essere assorbiti attraverso la pelle. Oggi, l'applicazione transdermica è un metodo comune di somministrazione per alcuni farmaci, come le patch di nicotina, il dolore e gli ormoni.

In secondo luogo, la quantità raccomandata di crema solare applicata è aumentata notevolmente nel corso degli anni, da alcune gocce qui e là a un bicchiere da shot ogni due ore trascorse all'aria aperta. "Se utilizzata come previsto, che la renderebbe efficace, ce n'è molto di più che finisce nella nostra circolazione sanguigna di quanto si pensasse, e la preoccupazione è che non sappiamo abbastanza sulla sua sicurezza", ha detto la ricercatrice Laura Vandenberg. Vandenberg è professoressa di scienze della salute ambientale all'Università del Massachusetts Amherst e studia i disturbi endocrini.

La FDA ha chiesto ai produttori di creme solari di condurre studi in cui la crema solare viene utilizzata come previsto e di misurare quanto di questi chimici finisce nella circolazione sanguigna. La FDA ha standard per la quantità di questi chimici che dovrebbero essere presenti nella circolazione sanguigna, e attualmente non sono in grado di soddisfare entrambi i criteri di sicurezza ed efficacia.

Vandenberg ha espresso preoccupazioni per alcuni ingredienti, tra cui l'oxybenzone, che studia nel suo laboratorio. Gli studi su colture di cellule e animali da ricerca indicano che il chimico può imitare l'estrogeno, bloccare l'azione degli androgeni e alterare la funzione ormonale tiroidea, il che potrebbe avere potenzialmente conseguenze negative in popolazioni vulnerabili, come i bambini, le donne in gravidanza o coloro che attraversano la pubertà.

I disturbi ormonali possono portare a cambiamenti che cambiano la vita e aumentano il rischio di malattie, a volte visibili solo decenni dopo negli esseri umani. Tuttavia, alcuni critici sostengono che non ci sono prove che questi chimici possano causare danni in popolazioni umane. Vandenberg risponde a questo citando studi che mostrano che l'esposizione all'oxybenzone è associata a problemi di sviluppo neurologico nei bambini, problemi metabolici nei bambini e problemi ormonali tiroidei negli adulti.

Vandenberg riconosce che il fatto che qualcosa sia legato a un risultato, come l'oxybenzone che causa effetti specifici, non dimostra automaticamente che sia vero solo perché sono legati. Spiega: "Quindi, è vero che una sostanza come l'oxybenzone causa quegli effetti nelle persone? No, perché non stiamo intenzionalmente esponendo alcuni individui all'oxybenzone mentre evitiamo quelli che non sono mai stati esposti (poiché non esistono persone del genere)".

Va dato credito alla FDA per aver richiesto ulteriori indagini sulla sicurezza, dice Vandenberg. Lei afferma che il fatto che alcuni ingredienti della crema solare passino attraverso la pelle non significa necessariamente che siano pericolosi. A suo parere, "Penso che ciò che stanno realmente segnalando è che non ci sono abbastanza prove per dichiararli pericolosi. Tuttavia, per i prodotti che spalmiamo sui nostri corpi o sui nostri figli, cerchiamo l'assicurazione sulla sicurezza ed efficacia".

Quando si tratta di proteggersi, sia Vandenberg che Neale concordano sull'importanza della crema solare. Neale opta per le creme solari chimiche quotidiane, spiegando: "Le creme solari chimiche sono più confortevoli da usare a causa delle loro proprietà. I filtri fisici, d'altra parte, possono essere più spessi e lasciare una patina bianca sulla pelle". Inoltre, sottolinea l'importanza dell'abbigliamento come barriera e dell'evitare l'esposizione al sole durante il suo periodo più intenso.

Vandenberg, nel frattempo, si orienta verso i filtri solari fisici nella sua pratica personale. "Date le mie conoscenze, preferisco i filtri solari fisici e ne uso quantità appropriate, reintegrandoli ogni 90 minuti. È meglio usare qualcosa piuttosto che niente del tutto quando si tratta di cancro alla pelle", ha detto, riconoscendo la presenza di questi chimici ovunque. "Mi preoccupo che i disruptori endocrini siano presenti nei prodotti per la protezione solare, ma sono anche diffusi quasi ovunque intorno a noi. Eliminare quel prodotto potrebbe non diminuire il rischio di disordini endocrini, mentre contemporaneamente aumenta il rischio di cancro alla pelle non è saggio".

Conclude incoraggiando prodotti più sicuri e chiedendoli alle aziende e agli enti regolatori.

Mantenere una buona salute è essenziale per minimizzare i rischi associati al cancro alla pelle. L'applicazione regolare della protezione solare può ridurre significativamente la probabilità di sviluppare melanoma, carcinoma a cellule squamose e carcinoma a cellule basali.

