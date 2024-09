Qual è la ragione dietro l'alta incidenza di infezioni da micoplasma?

Microrganismi noti come micoplasmi, presenti solo negli esseri umani, possono causare gravi infezioni polmonari.

Questi patogeni, come Mycoplasma pneumoniae, non sono virus ma batteri parassiti. Come spiega il biologo Roger Dumke, a capo del laboratorio di riferimento per i micoplasmi all'Istituto di Microbiologia e Virologia Medica dell'Ospedale Universitario di Dresda, "I micoplasmi dipendono quasi esclusivamente dall'ospite umano". Questi batteri si distinguono dagli altri per la mancanza di pareti cellulari, rendendo inefficaci gli antibiotici comuni come la penicillina per il loro trattamento. Mycoplasma pneumoniae è stato rilevato per la prima volta nel 1938.

Livello di pericolo dell'infezione

Le infezioni da Mycoplasma pneumoniae sono generalmente lievi, ma possono diventare gravi. Il patogeno viene trasmesso principalmente attraverso la tosse e gli starnuti. In genere, la maggior parte delle persone guarisce senza interventi medici. Secondo Dumke, le persone con un sistema immunitario forte tendono a sopportare bene il patogeno. Tuttavia, alcune potrebbero aver bisogno di medicinali speciali per recuperare. "Ci sono antibiotici efficaci a disposizione", afferma lo scienziato. Le forme resistenti sono rare in Germania.

Situazione attuale delle infezioni

"Stiamo assistendo a un aumento significativo dei casi e quindi a una percentuale più alta di malattie gravi", spiega Dumke. "La tendenza è inequivocabile". Rispetto ai livelli pre-COVID-19, c'è stato un aumento di dieci-venti volte delle infezioni.

Il dottor Frank Powitz, specialista in polmonologia a Monaco, ha notato un aumento delle infezioni polmonari, inclusi quelli causati da micoplasmi, dall'estate. Tuttavia, il suo collega dottor Norbert Mülleneisen a Leverkusen non ha osservato un aumento di pneumonie da Mycoplasma pneumoniae nella sua pratica.

Non è stata condotta alcuna indagine approfondita in Germania per determinare la diffusione delle infezioni da micoplasmi. L'obbligo di segnalazione per il rilevamento del patogeno attraverso tamponi nasali o faringei o test del sangue esiste solo nella Sassonia.

Entro la metà di settembre, erano stati segnalati circa 12.000 casi di infezione in Sassonia, secondo l'Istituto Statale per la Salute e la Medicina Veterinaria. Anche se questo include diverse specie di micoplasmi oltre a Mycoplasma pneumoniae, Dumke ritiene che il patogeno polmonare sia principalmente responsabile dell'aumento. Per confronto, ci sono stati circa 2.000 casi di infezioni da micoplasmi a questo punto nel 2023, e circa 1.200 nel 2019, prima della pandemia di COVID-19.

Causa dell'aumento delle infezioni

Dumke attribuisce questa tendenza a un effetto di recupero post-pandemia di COVID-19. Possibili spostamenti dei sottotipi del patogeno potrebbero contribuire a questo aumento. In passato, lievi cambiamenti in questi sottotipi hanno portato a tassi di infezione più elevati ogni pochi anni. Dopo il rallentamento delle misure di sicurezza di COVID-19, questi spostamenti di sottotipi potrebbero essere più pronunciati questa volta e potrebbero bypassare il sistema immunitario di più persone.

Inoltre, Dumke ritiene che le persone avessero limitato l'esposizione al patogeno a causa delle misure igieniche legate alla pandemia. Di conseguenza, la risposta immunitaria specifica al Mycoplasma pneumoniae nella popolazione tedesca potrebbe aver bisogno di essere ricostruita. "L'impennata si calmerà", afferma Dumke. "Ma quando accadrà è ancora incerto".

Sintomi

I sintomi possono manifestarsi tra una e quattro settimane dopo l'esposizione al batterio, come riferito dall'autorità sanitaria statunitense, il CDC. I sintomi più comuni assomigliano a un raffreddore, tra cui tosse, affaticamento, febbre o mal di gola. I bambini più piccoli potrebbero avere diarrea, vomito o ronzio. Se si verificano complicazioni, potrebbero insorgere attacchi d'asma o infezioni polmonari gravi.

La malattia spesso si sviluppa gradualmente, rendendola difficile da riconoscere subito. Ciò è in parte perché differisce dalle infezioni polmonari tipiche, che sono spesso caratterizzate da alta febbre, brividi e tosse grave, mentre le infezioni polmonari indotte da micoplasmi presentano febbre lieve, tosse secca e affanno. Secondo il medico di Monaco Powitz, le infezioni polmonari causate da micoplasmi possono essere più gravi e prolungate rispetto a quelle causate da altri patogeni.

Anche se le infezioni da Mycoplasma pneumoniae di solito si manifestano con sintomi lievi, gli antibiotici batterici come la tetraciclina o i macrolidi sono essenziali per il trattamento dei casi gravi, come menzionato da Dumke. Purtroppo, alcuni ceppi di batteri, come Mycoplasma pneumoniae, sono resistenti agli antibiotici comuni come la penicillina a causa della loro struttura unica, specificamente

