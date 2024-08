Qual e' il problema del pilota di punta della Formula 1, Max Verstappen?

In qualifica per il Gran Premio d'Italia, il pilota McLaren Lando Norris ha conquistato la pole position, mettendo sotto pressione il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen. Norris ha impostato un ritmo bruciante sul circuito di Monza, superando il suo compagno di squadra australiano Oscar Piastri e George Russell della Mercedes. Si tratta della quinta pole position in carriera per Norris e della quarta stagionale.

Verstappen, alle prese con prestazioni deludenti, ha ottenuto solo il settimo posto con la sua Red Bull. Il campione olandese è stato battuto sia dai due piloti Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che da Lewis Hamilton sulla seconda Mercedes. Hamilton, vincitore cinque volte a Monza, passerà alla Ferrari il prossimo anno. Nico Hülkenberg della Haas si è assicurato il decimo posto sulla griglia.

"La situazione sta peggiorando"

Verstappen è stato quasi tre decimi più lento di Norris. Il consulente motorsport della Red Bull, Helmut Marko, ha espresso preoccupazione: "Siamo perplessi. Qualcosa non quadra. La situazione sta peggiorando".

Verstappen mantiene un vantaggio di 70 punti nella classifica piloti prima della 16ª gara della stagione (domenica, ore 15/CET su RTL e Sky, nonché nel live ticker su ntv.de), ma la supremazia della Red Bull sembra essere in calo. Verstappen, che cerca il suo quarto titolo consecutivo, non vince da cinque gare. Il vantaggio della Red Bull sulla McLaren nella classifica costruttori si è ridotto a soli 30 punti.

"È fantastico", ha esclamato Norris dopo aver conquistato un'altra pole. La prestazione impressionante di Piastri e la presenza sulla prima fila con le due McLaren rafforzano ulteriormente le prestazioni complessive della squadra.

Il pilota argentino Franco Colapinto, che sostituirà temporaneamente il dimissionario americano Logan Sargeant alla Williams per il resto della stagione, ha concluso al 18º posto nella sua qualifica di debutto. Il duo Sauber ha continuato a faticare durante le qualifiche.

Il weekend successivo al Gran Premio d'Italia, la preoccupazione della Red Bull per le prestazioni di Verstappen è aumentata ulteriormente. I risultati della gara del giorno successivo hanno mostrato un ulteriore riduzione del vantaggio della Red Bull nella classifica costruttori a causa della serie di vittorie a secco di Verstappen.

Leggi anche: