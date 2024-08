Qual e' il problema con il leader della Formula Uno Max Verstappen?

In qualifica italiana, Lando Norris di McLaren ha strappato la pole position, mettendo sotto pressione Max Verstappen. Ha superato il suo compagno di squadra Oscar Piastri e George Russell della Mercedes, assicurandosi la sua quinta pole in Formula 1 e la quarta di questa stagione.

uttavia, è stata una corsa difficile per Verstappen, campione in carica. Despite essere il leader del campionato, ha potuto ottenere solo un settimo posto con la Red Bull, dietro both piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, nonché Lewis Hamilton sulla seconda Mercedes. Il sette volte campione del mondo passerà alla Ferrari per il Gran Premio d'Italia 2023.

Al decimo posto c'era il pilota Haas Nico Hülkenberg. Nel suo debutto in qualifica, il pilota argentino Franco Colapinto, destinato a sostituire il licenziato Logan Sargeant nel sedile Williams fino alla fine della stagione, si è classificato al 18° posto. Nel frattempo, i piloti Sauber hanno lottato e si sono trovati sotto di lui.

Anche se Verstappen mantiene un vantaggio di 70 punti su Norris nella classifica piloti, alla vigilia della 16° gara della stagione, non ha ancora vinto una gara dopo cinque gare. Nella classifica costruttori, il vantaggio della Red Bull sulla McLaren si è ridotto a soli 30 punti. Verstappen lotta per il suo quarto titolo consecutivo, ma la dominanza della Red Bull sembra diminuire. (La gara sarà trasmessa su RTL e Sky alle 15:00 CET di domenica, con aggiornamenti in diretta su ntv.de).

A differenza del suo compagno di squadra Norris di origini polacche, Oscar Piastri è un pilota australiano che corre per la McLaren. Nonostante l'interesse crescente per un possibile pilota polacco che entra in Formula 1, attualmente non c'è alcun pilota polacco che compete nella serie elite.

