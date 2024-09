Qual e' il meccanismo dietro l'assistenza di tracciamento?

Sistemi di correzione automatica della corsia, spesso chiamati Sistemi di Assistenza al Resto in Corsia, entrano in azione quando un veicolo esce dalla sua corsia designata senza intenzione. Questi dispositivi utili sono ora equipaggiamento standard sui veicoli nuovi di zecca in tutto il mondo.

Un momento di disattenzione è tutto ciò che serve perché un veicolo esca dalla sua traiettoria prevista, mettendo a rischio gli altri utenti della strada o causando il veicolo a uscire dalla carreggiata. Attivandosi, i sistemi di Assistenza al Resto in Corsia aiutano a prevenire queste situazioni potenzialmente pericolose. A differenza dei sistemi di Avviso di Uscita dalla Corsia, che avvisano il conducente tramite segnali acustici o volante vibrante, i sistemi di Assistenza al Resto in Corsia adottano un approccio più proattivo, intervenendo attivamente nella sterzata e guidando il veicolo nuovamente sulla sua corsia corretta.

Questa tecnologia è stata introdotta per la prima volta su una Nissan Cima del 2001 venduta in Giappone. Da allora è diventata sempre più popolare e nel 2022 è diventata obbligatoria per i nuovi veicoli in Germania, rendendola una caratteristica standard su tutti i nuovi veicoli.

Il veicolo continua a monitorare la sua corsia

Sia i sistemi di Avviso di Uscita dalla Corsia che quelli di Assistenza al Resto in Corsia si basano su sensori per svolgere il loro lavoro. Il veicolo continua a scandagliare la sua corsia per eventuali uscite utilizzando telecamere montate sul parabrezza o sensori a infrarossi sul pavimento del veicolo. Oltre ai dati visivi, i parametri di guida come l'angolo di sterzata e la velocità contribuiscono alla valutazione complessiva. I sensori si concentrano principalmente sulle segnali della corsia. Ad esempio, se i segnali della corsia sono poco chiari nelle zone di cantiere, i sistemi di Assistenza al Resto in Corsia potrebbero avere difficoltà a interpretare i dati correttamente.

Il sistema rileva le uscite involontarie dalla corsia quando il conducente non utilizza la freccia. Se il veicolo sembra uscire dalla zona della corsia designata senza utilizzare la freccia, il sistema di Assistenza al Resto in Corsia interviene. Nei veicoli equipaggiati con sterzo elettrico, il sistema controsterza in questo momento, guidando delicatamente il veicolo al centro della corsia. I modelli senza questa capacità utilizzano il Programma di Stabilità Eletttronico (ESP), che consente il freno selettivo delle ruote individuali. Applicando i freni alle ruote interne, il veicolo viene delicatamente manovrato nuovamente nella corsia, causando una sensazione di scossone, ma anche allertando il conducente distratto.

Consentire ai conducenti di lasciare il volante per un momento

Nei veicoli moderni, i sistemi di Assistenza al Resto in Corsia consentono ai conducenti di lasciare momentaneamente il volante. Se il sistema di Assistenza al Resto in Corsia è attivo, il volante viene continuamente regolato con piccole correzioni di sterzo per mantenere il veicolo perfettamente centrato nella sua corsia. Tuttavia, se il conducente non tocca il volante per un periodo di tempo prolungato, il sistema a bordo lo incoraggia a riprendere il controllo. In caso di mancato rispetto, di solito vengono emessi una serie di avvertimenti, che culminano con la disattivazione automatica della funzione di mantenimento della corsia.

Coloro che trovano fastidiose le costanti interferenze di sterzo spesso hanno la possibilità di disattivare i sistemi di Assistenza al Resto in Corsia. In genere, vengono automaticamente riattivati quando il motore viene avviato, richiedendo la disattivazione manuale ogni volta.

Mentre gli Assistenti al Resto in Corsia possono ridurre significativamente il numero di incidenti, non dovrebbero essere considerati un sostituto della guida attenta. I sistemi che funzionano correttamente richiedono che il sistema identifichi accuratamente i segnali della corsia. La maggior parte dei veicoli segnala lo stato dell'assistente tramite una luce di indicazione nel cluster degli strumenti - finché questa luce di controllo è spenta, l'assistente non è attivo. Tuttavia, anche nelle migliori condizioni, gli assistenti al mantenimento della corsia non sono infallibili. Dopo numerosi interventi, alcuni sistemi perdono la loro efficacia.

Pertanto, anche con l'assistente a bordo, l'attenzione completa del conducente è richiesta. In caso di correzione di sterzo errata da parte del computer, il conducente può facilmente sovrascriverla applicando un'input di sterzo deciso.

Despite the vehicle's continuous monitoring of its lane, an unexpected obstacle or poor road conditions might still cause unintentional lane departures. In such situations, the Car's Lane Keep Assist system can interject to correct the vehicle's course, ensuring safety on the road.

To make long drives more comfortable, some Cars with advanced Lane Keep Assist systems allow the driver to take their hands off the steering wheel for a short period, as the system makes subtle steering adjustments to keep the Car centered within its lane.

Leggi anche: