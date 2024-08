- Quadriparlegico ucciso in un incidente d'auto

Un motociclista di quad ha perso la vita in una collisione con un'auto. Il conducente dell'auto ha investito l'uomo vicino a Heroldstatt (distretto di Alb-Donau) mentre svoltava, come hanno riferito le autorità. Il 53enne a bordo del quad aveva la precedenza e, dopo l'incidente, è caduto su una strada sterrata. Despite i tentativi immediati di rianimazione, l'uomo è morto sul posto. Il 47enne alla guida dell'auto è rimasto illeso.

L'incidente è stato purtroppo classificato come un incidente mortale tra un quad e un'auto. La strada sterrata non è stata accogliente per il motociclista dopo che ha perso il controllo a causa della collisione.

