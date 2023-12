Notizie salienti

Qatar MotoGP: Dovizioso batte Marquez in un emozionante duello nel deserto

Andrea Dovizioso vince la prima gara della MotoGP

Batte Marc Marquez nell'emozionante giro finale

Valentino Rossi terzo in Qatar

Dovizioso della Ducati ha tenuto testa a Marquez della Repsol Honda in un intenso giro finale, vincendo per soli 0,027 secondi e mettendo a segno il primo colpo nella lotta per il titolo.

Dovizioso non ha dato tregua a Marquez, quattro volte campione della MotoGP, che ha tentato un audace sorpasso all'ultima curva. Mentre il suo equipaggio ai box guardava con le dita, l'italiano ha resistito alla robusta sfida dello spagnolo, tagliando il traguardo tra i festeggiamenti deliranti del box Ducati.

Il veterano della Yamaha Valentino Rossi ha concluso con un impressionante terzo posto sotto il cielo scuro del deserto, davanti alla Honda LCR del britannico Cal Crutchlow.

Il francese Johann Zarco è stato in testa fin dall'inizio, dopo aver conquistato la pole position grazie a un giro di qualifica da urlo che ha battuto il record della pista desertica, il più lungo del calendario della MotoGP.

Ma sul circuito polveroso, che tende a intaccare le gomme, ha iniziato a lottare per l'aderenza e alla fine ha dovuto accontentarsi di un deludente ottavo posto in sella alla sua Yamaha Tech 3.

Ruota a ruota

Mentre Zarco scivolava indietro, l'alzata di sipario riprendeva da dove si era interrotta la scorsa stagione, con tutti gli occhi puntati su Dovizioso e Marquez. Nemmeno l'aggiunta del veterano Rossi, nove volte campione del mondo, 39 anni, che segue da vicino i due, fresco di firma di un nuovo contratto biennale, è bastata a distrarre da un duello avvincente.

"Verso la fine, dopo aver passato Zarco, ho cercato di guadagnare terreno su Marquez e Rossi, ma non avevo più grip e non sono riuscito ad aumentare il mio vantaggio", ha detto Dovizioso ai giornalisti dopo la gara.

"All'ultima curva ho dovuto fare molta attenzione perché sapevo che Marquez avrebbe cercato di passarmi, e così è stato.

"Mi ha chiuso la porta in faccia ancora di più rispetto [alla scorsa stagione] in Austria e in Giappone, ma io l'ho passato all'interno del cordolo e poi ho sfruttato la potenza della mia Desmosedici per rimanere davanti".

Marquez ha dichiarato: "Che gara. Sono molto contento del nostro secondo posto perché questa è una delle piste del calendario in cui facciamo più fatica.

"Ho provato a passare Dovi all'ultima curva, ma mi ha battuto. Onestamente, me lo aspettavo, ma ho dovuto provare comunque a fare la mossa, per vedere se c'era un modo per farcela. Alla fine, Dovi aveva qualcosa in più di me e si merita questa vittoria".

Il popolare Dovizioso, con otto vittorie all'attivo, diventa il secondo pilota Ducati di tutti i tempi in MotoGP, dopo il due volte campione del mondo australiano Casey Stoner.

Ma è stato un ritorno infelice per il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo. Lo spagnolo è finito nella ghiaia in una caduta causata da problemi tecnici alla sua moto ed è stato costretto al ritiro.

La prossima tappa del calendario della MotoGP sarà in Sud America per la seconda gara della stagione, il MotoGP di Argentina l'8 aprile.

Fonte: edition.cnn.com