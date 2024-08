- Putin vuole la pace sul nuovo fronte di Kursk.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha ordinato alle sue forze armate di fermare finalmente l'avanzata dell'esercito ucraino durata una settimana nella regione russa di Kursk. "Il compito principale del Ministero della Difesa ora è espellere il nemico dai nostri territori e garantire la sicurezza delle frontiere", ha detto Putin durante una riunione di crisi a Mosca.

Il governatore attuale di Kursk, Alexei Smirnov, ha involontariamente rivelato l'entità dello shock della Russia per l'incursione a sorpresa durante la riunione. Ha detto che 120.000 persone erano state evacuate dalle aree interessate o minacciate nella sua regione, con altre 60.000 ancora lì dove l'evacuazione era necessaria. "La situazione nella regione è difficile", ha detto. Ci sono state 12 morti e 121 feriti, compresi 10 bambini, e circa 2.000 persone disperse.

Putin ha rimproverato Smirnov per aver commentato questioni militari, ordinando invece di concentrarsi su questioni sociali.

La situazione effettiva su questo fronte rimane incerta sette giorni dopo l'incursione ucraina. L'Ucraina ha respinto un'invasione russa per quasi due anni e mezzo e ha ora lanciato un'offensiva nel territorio russo per la prima volta. Dal martedì scorso, unità ucraine hanno stabilito posizioni in diversi luoghi. Lo scopo dell'operazione rimane incerto, ma gli attacchi hanno dato all'esercito ucraino maggiore libertà di movimento e presentato sfide inaspettate per il fronte russo. I residenti nella regione russa interessata si sono lamentati in recenti giorni della scarsa organizzazione delle evacuazioni, con migliaia che fuggono dalle loro case.

Putin respinge i negoziati

L'Ucraina mira a rafforzare la sua posizione futura nei negoziati con l'offensiva, ha detto Putin, ma ha escluso qualsiasi possibilità di trattative. "Come possiamo trattare con persone che attaccano casualmente i civili e le infrastrutture civili o cercano di mettere a rischio le centrali nucleari?", ha chiesto. L'offensiva russa nell'est e nel sud dell'Ucraina continuerà indisturbata, ha annunciato.

Putin ha ordinato al FSB e alla Guardia Nazionale di rintracciare e neutralizzare i gruppi di ricognizione e sabotaggio ucraini. La Russia ha dichiarato un'operazione antiterrorismo nelle regioni di frontiera di Bryansk, Kursk e Belgorod, dando al FSB il controllo. Tuttavia, significa anche che il servizio segreto, l'esercito e la Guardia Nazionale devono coordinarsi. "Despite the deployment of additional army units, it has not yet been possible to stabilize the front line", ha scritto il blogger militare russo Rybar.

Evacuazioni anche nella regione di Belgorod

Durante la riunione di crisi, il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha parlato di una situazione difficile per quasi 115.000 persone vicino al confine ucraino. L'evacuazione dei residenti nel distretto di Krasnaya Yaruga è iniziata, con circa 11.000 persone che lasciano l'area. Secondo Rybar, le forze ucraine hanno tentato di attraversare il confine al valico di Kolotilovka con soldati e carri armati, ma sono state respinte.

Nessuna radioattività dopo l'incendio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Dopo un incendio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia, in Ucraina, non sono state rilevate emissioni radioattive, secondo il Ministero dell'Energia ucraino. "Con i mezzi a nostra disposizione, i sistemi di monitoraggio, non sono state rilevate emissioni o rilasci di sostanze radioattive", ha detto il vice ministro dell'Energia ucraino Svitlana Hryntschuk in televisione. L'incendio domenica sera potrebbe aver danneggiato una torre di raffreddamento e altre strutture.

Hryntschuk ha incolpato l'occupazione russa per l'incendio. Il Presidente Volodymyr Zelenskyy aveva fatto affermazioni simili in precedenza. La direzione della centrale nucleare nominata dalla Russia e l'amministrazione per la parte occupata della regione di Zaporizhzhia hanno parlato di un attacco con droni ucraini. Tuttavia, il lato russo ha anche chiarito che l'incendio si è verificato solo all'interno del sito della centrale nucleare in una torre di raffreddamento.

Gli osservatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) sono presenti alla centrale nucleare e, secondo i resoconti russi, sono stati autorizzati a ispezionare i danni il giorno successivo. Il direttore generale dell'IAEA Rafael Grossi a Vienna ha detto che il danno alla torre di raffreddamento non compromette la sicurezza dei sei reattori spenti. Tuttavia, ha avvertito: "Qualsiasi tipo di incendio sul sito o nelle vicinanze significa il rischio che possa anche diffondersi alle strutture relative alla sicurezza".

