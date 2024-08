Putin si rivolge a alti funzionari in pubblico

L'avanzata ucraina sul territorio russo è una sconfitta per la leadership intorno a Vladimir Putin. L'umore del presidente russo non sembra buono, come dimostrato in un'importante riunione per discutere la situazione tesa al confine.

Vladimir Putin ha rimproverato pubblicamente diversi alti funzionari russi coinvolti negli avanzamenti ucraini al confine. In particolare, il governatore Alexei Smirnov della regione di Kursk è stato rimesso al suo posto dal presidente russo durante una riunione con funzionari militari e rappresentanti del governo regionale riguardo alla situazione attuale.

Smirnov ha riferito all'assemblea che la situazione nella sua regione era difficile, poiché gli ucraini avevanopreso il controllo di 28 insediamenti. "La profondità di penetrazione nella regione di Kursk è di 12 chilometri e la larghezza del fronte è di 40 chilometri", ha sostenuto Smirnov.

Ma per Putin, questo era evidentemente troppo: "Guarda, Alexei Smirnov, il dipartimento militare ci riferirà su quanto sia largo e profondo. Ci riferiranno sulla situazione socio-economica e sull'assistenza alla popolazione", ha interrotto il presidente russo. Smirnov ha obbedito all'istruzione.

Il primo vicepremier Denis Manturov è stato anch'esso rimproverato da Putin. Quando Manturov ha sostenuto che i problemi erano "sotto controllo", il presidente russo ha risposto che importanti questioni sociali erano state trascurate.

Un video e una trascrizione della conversazione sono stati pubblicati sul sito del Cremlino. "La decisione del Cremlino di pubblicare il video di Putin che rimprovera alti funzionari russi è probabilmente un avvertimento agli altri di non commentare l'invasione ucraina della Russia", ha detto l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW).

both Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod anche attaccata dall'Ucraina, e il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, hanno evitato "l'ira di Putin" non commentando questioni militari, secondo il think tank statunitense.

Putin detto di essere di cattivo umore

Il quotidiano di opposizione russa Verstka ha riferito alcuni giorni fa che l'amministrazione presidenziale russa aveva raccomandato ai deputati e ai senatori di non commentare gli eventi a Kursk o di limitarsi a brevi commenti e fare riferimento solo a dichiarazioni ufficiali.

"Putin e gli alti funzionari militari e di sicurezza russi stanno probabilmente cercando di controllare i narrativi ufficiali sulla situazione nella regione di Kursk e prevenire il malcontento interno che potrebbe minacciare la stabilità del Cremlino", ha analizzato l'ISW.

Il "Moscow Times" ha recentemente riferito che Putin era di cattivo umore a causa dell'offensiva ucraina al confine, simile a dopo il ritiro forzato da Kherson nel 2022. Un funzionario russo ha detto al quotidiano critico del Cremlino che l'avanzata nella regione di Kursk era stato "un duro schiaffo per il presidente".

Negli ultimi mesi, diversi alti funzionari sono stati rimossi dai loro incarichi in Russia, ad esempio per presunte

Leggi anche: