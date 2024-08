Putin si lamenta improvvisamente di "bombardi indiscriminati di obiettivi civili"

Molto rimane incerto: quanto intense sono le offensive ucraine contro i russi? Nella regione di frontiera di Kursk sembra esserci panico, con migliaia di russi in fuga e il governatore che chiama alle donazioni di sangue. Il capo del Cremlino Putin è indignato per una pesante provocazione del "regime di Kiev".

Dopo pesanti attacchi ucraini nella regione di frontiera russa di Kursk, il capo del Cremlino Vladimir Putin ha accusato il "regime di Kiev" di una nuova pesante provocazione e "bombardamenti indiscriminati di obiettivi civili". Ha detto che missili sono stati anche lanciati contro obiettivi civili e edifici residenziali, secondo una riunione del governo parzialmente trasmessa dal Cremlino su Telegram. Il presidente ha detto che presto avrebbe ascoltato ulteriori rapporti in una riunione con il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore delle Forze Armate russe e l'FSB, responsabile della sicurezza delle frontiere.

Secondo i resoconti ufficiali, migliaia di persone hanno già lasciato i distretti di frontiera nella regione di Kursk. Il governatore, Alexei Smirnov, ha detto in un messaggio video che i cittadini avevano lasciato le loro case in veicoli privati. Ha anche detto che 200 persone erano state evacuate dai villaggi bombardati in veicoli di trasporto e autobus. Smirnov ha chiamato i residenti a donare sangue. Ha scritto su Telegram che la regione si stava difendendo eroicamente, i servizi di emergenza erano in allerta e le banche del sangue stavano rifornendo le scorte. Le autorità russe hanno parlato di decine di feriti, con almeno tre morti ufficialmente segnalati.

Smirnov ha detto di aver parlato con il capo del Cremlino Putin al telefono la notte precedente. Il presidente aveva preso il controllo della situazione e aveva organizzato rifugi temporanei con circa 2500 posti, dove erano stati dispiegati anche psicologi.

Il Ministero della Difesa a Mosca ha confermato i resoconti di combattimenti in corso nella regione di Kursk. "L'operazione per distruggere i gruppi delle Forze Armate ucraine continua", ha detto il ministero in una dichiarazione. Secondo il ministero, ci sono stati scontri in aree di frontiera contro infiltratori ucraini. Il giorno prima, il ministero aveva affermato che un tentativo di sfondare il confine era fallito.

Adesso è stato riferito che un'incursione profonda sul territorio russo è stata impedita. Secondo il ministero, circa 300 soldati ucraini sostenuti da 11 carri armati e più di 20 veicoli corazzati hanno attraversato il confine. Tuttavia, non sono andati lontano e hanno subito pesanti perdite. L'esercito e le guardie di frontiera erano ancora impegnati nella distruzione degli infiltratori. Queste affermazioni non possono essere verificate al momento. I rappresentanti del governo ucraino hanno rifiutato di commentare.

Secondo Mosca, soldati e forze dell'FSB sono coinvolti nei combattimenti nella regione di frontiera. Il Comitato Investigativo di Mosca ha avviato un procedimento penale per ciò che ha ufficialmente definito un attacco terroristico contro il territorio russo.

I blogger militari russi che si sono dimostrati informati sulla situazione hanno anche riferito che i soldati ucraini erano a Kursk. Il canale Telegram Rybar del pensionato del servizio stampa Mikhail Swintchuk ha scritto che i soldati ucraini avevano preso tre insediamenti nella regione e stavano continuando ad avanzare. Il blog militare filocreatore Due Majors ha scritto che i soldati ucraini erano avanzati fino a 15 chilometri nella regione. Anche queste affermazioni non erano verificabili.

Il Washington-based Institute for the Study of War ha espresso dubbi sull'autenticità dei video che i blogger militari russi affermano mostrano attacchi. La maggior parte dei danni mostrati "sembra essere il risultato del fuoco di routine ucraino e non indica attività terrestri nella zona", ha scritto l'ISW. Non poteva confermare che i veicoli danneggiati e abbandonati mostrati nelle immagini fossero di origine ucraina.

Se i resoconti di una spinta in Russia sono accurati, l'Ucraina potrebbe cercare di attirare le unità di riserva russe nella zona per indebolire gli attacchi russi nella regione ucraina orientale di Donetsk. Tuttavia, una tale azione potrebbe ulteriormente affaticare le già sovraccariche truppe ucraine lungo il fronte di più di 1.000 chilometri.

Lo scorso anno, unità di origine incerta hanno fatto irruzione in Russia. Secondo i resoconti ucraini, si trattava dei gruppi "Russian Volunteer Corps" e "Legion Freedom of Russia", composti esclusivamente da russi. Anche se sono stati alla fine respinti, hanno causato danni e imbarazzato le autorità russe.

Nel corso della sua campagna difensiva contro l'invasione russa, l'Ucraina ha ripetutamente attaccato obiettivi nel paese confinante. Secondo i resoconti da Kiev, questi attacchi mirano di solito a disturbare i rifornimenti militari dalla Russia.

