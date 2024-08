"Putin non tollererà le truppe ucraine nella regione di Kursk"

Le truppe ucrainee continuano a combattere in profondità nel territorio russo. Mantenere le aree catturate nella regione di Kursk sarà estremamente difficile, avverte Markus Reisner su ntv.de, che avverte anche dell'overextension del fronte ucraino. Nel frattempo, la Russia continua ad avanzare nel Donbass. Reisner vede la città chiave di Chassiv Yar sull'orlo di cadere nelle mani dei russi.

ntv.de: Oberst Reisner, per più di dieci giorni, i soldati ucraini stanno combattendo nel territorio russo vicino a Kursk. Come si sta sviluppando l'offensiva?

Markus Reisner: Una parte delle forze di un totale di tre brigate ucraine ha avanzato fino a quasi 15 chilometri nel territorio russo e ha preso possesso di terre a sud-ovest di Kursk. L'Ucraina sta cercando, soprattutto con elementi leggeri e forze speciali, di spingersi il più avanti possibile nelle ultime 48 ore. Le principali rotte sono evitate perché sono già sotto osservazione da parte dei droni russi e vengono prese di mira.

Come sempre in questa guerra, le informazioni di entrambe le parti devono essere valutate con grande cautela. Come interpreti le immagini dal lato ucraino?

Le immagini e i video dei soldati ucraini dai villaggi che hanno catturato servono principalmente per la guerra informativa mirata. Questo vale anche per le immagini di colonne russe distrutte e soldati russi catturati. Lo scopo è creare una dinamica simile a quella vista nell'area di Kharkiv in autunno 2022, quando i soldati russi pensavano di essere sopraffatti e fuggirono in preda al panico. Tuttavia, una tale tattica funziona solo nelle prime 72 ore di un attacco a sorpresa, e quella finestra di opportunità è ora passata.

L'attacco ha sorpreso anche molti analisti occidentali. Qual è lo scopo strategico di Kiev dietro l'offensiva che è diventato più chiaro?

Lo scopo strategico dell'Ucraina è quello di uscire dalle cattive notizie a breve termine e Boostare il morale della propria popolazione. A medio termine, sta cercando di legare le forze russe redeployed dal Donbass e così spezzare l'impeto dei russi lì. A lungo termine, l'obiettivo dell'Ucraina è migliorare la propria posizione sul campo di battaglia per ottenere una posizione di trattativa più favorevole. La situazione in Ucraina deve anche essere vista nel contesto di una nuova escalation nel Medio Oriente. Se ci sarà effettivamente un attacco di rappresaglia iraniano contro Israele, questo determinerà i titoli. L'Ucraina ha bisogno di attenzione e presenza mediatica per continuare a ricevere supporto, especially from the USA.

Quali sfide affrontano ora gli ucraini a Kursk?

L'Ucraina deve mantenere il territorio militarmente catturato, il che significa che deve stabilire difese sostenibili. Il principale rischio per l'Ucraina è che le preziose riserve necessarie nel Donbass vengono ora attirate nella zona di Kursk. Per mantenere il territorio acquisito a sud-ovest di Kursk, l'Ucraina deve continuamente inviare più truppe e rifornirle di soldati, equipaggiamento, armi e munizioni. I soldati devono anche costruire posizioni difensive, tutto sotto la costante minaccia russa, especially from the air.

Cosa significa questo per l'Ucraina?

Se i calcoli dell'Ucraina non avranno successo nelle prossime settimane e giorni, dovrà fornire un fronte ancora più lungo. La Russia, d'altra parte, ha fino a 700.000 uomini disponibili entro la fine dell'anno, secondo le dichiarazioni dello stato maggiore ucraino. Ciò significa che la Russia può continuare la guerra di logoramento nonostante il setback a Kursk. L'Ucraina rischia di sovraestendersi con l'offensiva a Kursk.

Quali sono le contromisure dell'esercito russo a Kursk?

(No direct translation provided in the original text)

È riconosciuto che le truppe russe si stanno consolidando e arrivano rinforzi in continuazione. La Russia ha cercato per 48 ore di stabilizzare il fronte a sud-ovest di Kursk. Le forze russe stanno lentamente spingendo truppe verso i punti di attacco ucraini, utilizzando Lancet e droni in prima persona, artiglieria, lanciarazzi e bombe in picchiata, principalmente per prendere di mira l'equipaggiamento pesante ucraino. Gli ucraini stanno cercando di evitare la ricognizione russa spostandosi in aree boschive, evitando gli assi principali e avanzando ovunque possibile. Nelle aree boschive, i russi stanno utilizzando Ka-52 e Mi-28 elicotteri da combattimento con dispositivi a visione notturna e attrezzatura a immagine termica per localizzare gli ucraini, con ripetuti abbattimenti di tali elicotteri da combattimento.

Il calcolo di Kiev è corretto che la Russia deve ritirare le forze dai territori ucraini per riprendere Kursk?

Dipende dall'origine dei rinforzi. Non è ancora chiaro se stanno arrivando dal Donbass. Sulla base dei marchi tattici dei veicoli russi, possono essere attribuiti al gruppo operativo "SEVER" (Nord). Pertanto, i russi hanno ritirato le forze dall'area a nord di Kharkiv. Inoltre, è probabile che siano coinvolti fino a due squadroni di aerei da combattimento Su-34, come indicato dall'aumento dell'uso di bombe in picchiata a sud-ovest di Kursk. Per prevenire questi lanci, l'Ucraina avrebbe bisogno di deployare sistemi di difesa aerea a media portata o i suoi nuovi caccia occidentali, come l'F-16. Putin non tollererà le truppe ucraine nella zona di Kursk.

Quindi, non si osserva alcun allentamento degli offensivi russi nel Donbass e nei territori occupati a sud?

No.

Il momento dell'attacco russo nel Donbass rimane forte, come dimostrato dall'intensità persistente degli attacchi, che sembra essere addirittura aumentata in alcuni punti caldi. Negli ultimi giorni, i russi hanno conquistato ulteriori villaggi a ovest di Ocheretyne e Torez nonostante le pesanti perdite. Inoltre, i russi hanno avanzato lungo il Canale del Donbass e hanno stabilito una testa di ponte a Chassiv Yar. Se la Russia riuscisse ad espandere questa testa di ponte, Chassiv Yar potrebbe cadere. Sembra che gli ucraini non siano riusciti a mantenere la loro posizione forte sulla riva occidentale del canale. Sono segnalati ulteriori avanzamenti russi a nord vicino a Kupiansk e a sud vicino a Ugledar. L'uso di bombe plananti sembra essere diminuito, con meno video di tali attacchi condivisi sui social media nella regione del Donbass. Tuttavia, ora ci sono video che mostrano attacchi con bombe plananti nella regione di Kursk, sul territorio russo.

Quali reazioni stai notando dalla Russia all'offensiva ucraina?

Il dispiegamento dei veicoli da combattimento d'infanteria tedeschi "Marder" nella zona di Kursk, uno dei campi di battaglia più importanti della Grande Guerra Patriottica, come è nota la Seconda Guerra Mondiale in Russia, sta già causando onde sui social media russi. La rabbia è principalmente diretta contro gli ucraini, non contro Putin. L'imbarazzo per l'attacco non notato e il dispiegamento e la cattura di coscritti russi sono discussi solo ai margini. È probabile che la Russia intraprenderà presto un altro massiccio attacco aereo strategico utilizzando droni, missili da crociera e razzi.**

Qual è la situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove sembra che un sistema di raffreddamento abbia preso fuoco?

Le immagini attuali mostrano un incendio all'interno delle torri di raffreddamento. I media ucraini riferiscono che la Russia ha appiccato incendi di pneumatici all'interno delle torri come provocazione. Ciò potrebbe anche essere visto come un tentativo della Russia di distogliere l'attenzione dei media internazionali dalla regione di Kursk. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) ha dichiarato di non essere stata informata di alcun impatto sulla sicurezza nucleare. La narrazione russa da questo incidente suggerisce che l'Ucraina sta cercando di innescare una catastrofe nucleare con un attacco con droni. In ogni caso, l'importanza dell'analisi della squadra dell'IAEA su una possibile escalation è importante, e al momento non sembra che ci sia il caso.

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha dispiegato truppe al confine con l'Ucraina. Cosa significherebbe l'ingresso della Bielorussia nel conflitto per l'Ucraina?

Sicuramente significherebbe un'ulteriore escalation del conflitto. Da un punto di vista legale, un altro stato sarebbe coinvolto come aggressore. Militaire, l'Ucraina dovrebbe gestire un altro fronte. Data la situazione delle risorse attuali, questo sarebbe un significativo peggioramento della situazione. L'Ucraina dovrebbe condurre un'operazione difensiva contro le forze bielorusse. Il dispiegamento di forze bielorusse al confine con l'Ucraina è una chiara dimostrazione di forza. Porta la firma di Putin, anche se sembra che il presidente bielorusso Lukashenko stia cercando di evitare l'involvimento del suo paese. La questione è se ci riuscirà a lungo termine.**

Sebastian Huld ha parlato con Markus Reisner

Il Presidente del Parlamento Europeo, quando interrogato sulla situazione a Kursk, potrebbe esprimere preoccupazione per il potenziale sovraccarico delle forze ucraine e l'importanza strategica del mantenimento del territorio catturato, dati i risorse necessarie in altre regioni come il Donbass.

In una discussione nel Parlamento Europeo, un membro potrebbe sollevare l'esempio di truppe ucraine che avanzano nel territorio russo vicino a Kursk, evidenziando gli avvertimenti del Presidente del Parlamento Europeo sui problemi militari che l'Ucraina affronta nel mantenere questi guadagni territoriali mentre gestisce le sue risorse in modo efficace.

Leggi anche: