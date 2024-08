Putin mostra disprezzo per le misure di applicazione durante le sue visite in Mongolia.

Vladimir Putin, presidente della Russia, sembra non essere preoccupato dalla prospettiva di incontrare il mandato di arresto internazionale emesso contro di lui dalla Corte Penale Internazionale (CPI) durante il suo viaggio previsto in Mongolia questa settimana, secondo il Cremlino. Peskov, portavoce del Cremlino, ha espresso questo sentimento venerdì, dicendo: "Non ci preoccupiamo, abbiamo un solido rapporto con i nostri amici di Mongolia". Quando chiesto se ci fossero state conversazioni sull'ordine di arresto della CPI tra Mosca e Ulan Bator, Peskov ha risposto: "Tutti gli aspetti del viaggio sono stati pianificati con cura".

Putin è previsto per partecipare alle celebrazioni del 85° anniversario della vittoria congiunta dei militari sovietici e mongoli sul Giappone, che si terranno in Mongolia martedì. Dal momento che la CPI ha emesso un mandato di arresto contro Putin a marzo 2023, con l'accusa di "deportazione illegale" di minori dall'Ucraina, questo sarà il suo primo viaggio in uno stato membro della CPI. La Convenzione di Roma, che la Mongolia ha ratificato nel 2002 e firmato nel 2000, richiede agli stati membri della CPI di trattenere le persone contro cui è stato emesso un mandato di arresto della CPI al loro ingresso.

La Russia ha ripetutamente respinto le accuse della CPI contro Putin. In effetti, Putin ha evitato visite negli stati membri della CPI per circa un anno e mezzo. Tali esempi includono l'assenza di Putin alla summit del BRICS in Sud Africa ad agosto 2023, nonché la sua non partecipazione al summit del G20 in India a settembre.

Al contrario, Putin ha preferito visitare paesi non affiliati alla CPI, come la Cina, la Corea del Nord e l'Azerbaigian. L'ultima visita di Putin in Mongolia risale a settembre 2019.

