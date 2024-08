Putin manda il suo salvatore a Kursk

La Russia è sorpresa dall'avanzata ucraina nella regione di Kursk e perde il controllo su diversi insediamenti. Si dice che l'ex capo della sicurezza Dyumin prenderà il comando dell'operazione, il che potrebbe segnare la fine del capo di stato maggiore Gerasimov.

Alexei Dyumin è destinato a guidare l'operazione "antiterrorismo" della Russia a Kursk, secondo il "Moscow Times", citando i blogger militari russi. Il presidente Vladimir Putin ha affidato a Dyumin il compito di risolvere i problemi di coordinamento tra il Cremlino e la regione.

La scorsa settimana, c'erano rapporti contrastanti sulla situazione a Kursk. Il capo di stato maggiore Valery Gerasimov aveva dipinto un quadro più ottimistico in una riunione rispetto alla realtà, secondo il rapporto, il che ha spinto Putin ad agire. Il bisogno di far intervenire Dyumin sottolinea "l'entità del disastro nella cooperazione interagenzia".

I soldati ucraini avanzano nella regione da una settimana. L'Ucraina giustifica le sue azioni dicendo che i colpi d'artiglieria da questa regione spesso prendono di mira il territorio ucraino. Recentemente, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha detto che l'esercito ucraino ha preso 74 insediamenti nella regione di Kursk - il doppio di quanto sostiene la Russia.

Dyumin, un ex capo dello staff di sicurezza, fa parte del circolo interno di Putin e è noto per la sua capacità di risolvere problemi di coordinamento, combattimento e amministrazione civile. Dyumin sostiene addirittura di aver salvato Putin da un orso in passato. Faceva parte della squadra di sicurezza presidenziale durante gli ultimi anni del mandato di Yeltsin e i primi due mandati di Putin, e divenne assistente personale di Putin nel 2008.

Alexander Sladkov, corrispondente militare della televisione di stato russa, ha accolto la decisione di affidare a Dyumin il compito. Dyumin è una figura militare molto rispettata, ha detto, che può mettersi al passo rapidamente e prendere le decisioni giuste. Ha aggiunto che Dyumin, come uomo di Putin, ha poteri legali straordinari e non permetterà che il leader russo sia ingannato.

Nel frattempo, molti blogger militari vedono l'impegno di Dyumin come un segno dell'imminente rimozione di Gerasimov come capo di stato maggiore. Viene accusato di aver ignorato i rapporti di intelligence sull'accumulo di truppe ucraine vicino al confine di Kursk. Molti media russi hanno descritto il rapporto eccessivamente ottimistico di Gerasimov sulla situazione a Kursk dell'8 agosto come "menzogne".

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per il conflitto in Ucraina che sta peggiorando, ha rilasciato una dichiarazione chiedendo un immediato de-escalation e l'adesione al diritto internazionale. Date le nuove mansioni di Dyumin nella gestione dell'operazione russa a Kursk, i diplomatici dell'Unione Europea si stanno preparando per discutere con gli alti funzionari russi sulla pace e la stabilità nella regione.

Leggi anche: