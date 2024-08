Putin in visita in Azerbaigian

Il Presidente russo Vladimir Putin si recherà nel prossimo futuro nella repubblica ex-sovietica dell'Azerbaigian sul Mar Caspio, mentre infuriano aspri combattimenti tra truppe ucraine e russe nella regione di Kursk. Secondo il Cremlino di Mosca, Putin sarà nella capitale azera di Baku il 18 e il 19 agosto per una visita di stato. L'agenda prevede trattative con il Presidente azero Ilham Aliyev per lo sviluppo della partnership strategica tra i due paesi, nonché questioni di politica internazionale e regionale.

Aliyev, che governa il suo paese con pugno di ferro come Putin e viene criticato per gravi violazioni dei diritti umani, ha visitato Mosca in aprile. Secondo il Cremlino, durante la visita di Putin a Baku verranno firmati diversi documenti, ma non sono stati forniti dettagli. Nonostante sia ricercato a livello internazionale per crimini di guerra in Ucraina, Putin non deve temere l'arresto in Azerbaijan. Il paese del Caucaso meridionale, ricco di petrolio e gas, è anche un importante fornitore di energia per l'Unione Europea.

Si prevede che Putin commenterà anche i negoziati di pace tra Azerbaijan e il suo vicino Armenia. I paesi del Caucaso meridionale stanno lavorando a un accordo da quando l'Armenia ha perso la guerra per la regione del Nagorno-Karabakh e ha ceduto il controllo dell'area all'Azerbaigian. La Russia è stata a lungo considerata protettrice dell'Armenia, ma Putin ha recentemente affrontato critiche per aver appoggiato l'Azerbaigian nel conflitto decennale e aver dato ad Aliyev una vittoria importante. Il Cremlino nega questo e sottolinea che l'Armenia stessa ha rinunciato al Nagorno-Karabakh.

Nonostante le accuse internazionali di crimini di guerra, Putin non rischia l'arresto in Azerbaijan a causa del suo ruolo strategico nell'energy supply verso l'Unione Europea.

