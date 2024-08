Putin ha promesso che i coscritti mal addestrati non sarebbero stati mandati in guerra.

Messaggi condivisi sui canali Telegram in russo e altri social media negli ultimi giorni hanno rivelato quanto Mosca fosse impreparata a questo tipo di attacco, compreso il fatto che il suo esercito aveva lasciato a difesa del confine con l'Ucraina solo reclute male addestrate - il paese contro cui la Russia sta conducendo una guerra da più di 10 anni.

"Quando il confine è stato attaccato alle 3 del mattino dai carri armati, c'erano solo reclute a difesa", ha detto un messaggio condiviso su Telegram da una donna che si è presentata come madre di un soldato recluta a Kursk, la regione di frontiera che le truppe ucraine hanno attraversato la scorsa settimana.

"Non hanno visto un solo soldato, non un solo soldato a contratto - non hanno visto nessuno. Mio figlio ha chiamato dopo e ha detto, 'Mamma, siamo sotto shock'", ha detto la donna, identificata solo come Olga.

CNN ha chiesto un commento al ministero della Difesa russo, ma non ha ricevuto risposta.

L'utilizzo di reclute è un problema spinoso in Russia. In parte a causa delle ripetute promesse di Putin secondo cui non sarebbero state inviate a combattere, ma anche perché le madri e le mogli dei soldati hanno tradizionalmente rappresentato una voce influente all'interno del paese dove la dissent è quasi inesistente - e molte esprimono la loro rabbia.

Il sito di notizie russo indipendente Verstka ha pubblicato un'intervista con Natalia Appel, la nonna di un recluta russo che prestava servizio a Kursk e ora è considerato disperso.

Ha detto che suo nipote Vladislav era stato inviato - senza armi - in un villaggio a circa 500 metri dal confine. "Cosa potevano fare i ragazzi? Andare contro (i soldati ucraini) con una pala?", è stata citata mentre diceva.

Una petizione che chiede a Putin di ritirare le reclute dalla zona è stata condivisa online e decine di messaggi di persone che affermano di essere parenti di reclute russe scomparse nella regione di Kursk sono stati pubblicati sui social media, compreso il network russo VKontakte.

Il fatto che la Russia si affidasse alle reclute per difendere il confine è probabilmente il motivo per cui le truppe ucraine sono riuscite ad avanzare con tale apparente facilità nel territorio russo quando hanno lanciato l'incursione lo scorso martedì.

Il capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi ha detto che le truppe ucraine hanno avanzato di 35 chilometri (21,7 miglia) attraverso le difese russe dal'inizio dell'incursione.

"Abbiamopreso il controllo di 1.150 chilometri quadrati di territorio e di 82 insediamenti", ha detto Syrskyi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una riunione di stato in videoconferenza giovedì.

Addestramento limitato, nessuna arma

Tutti i giovani sani in Russia sono soggetti alla leva e, se chiamati, devono prestare servizio militare per un anno.

Il paese effettua di solito due leve all'anno, una in primavera e una in autunno, chiamando più di 100.000 giovani ogni volta. L'evasione della leva è un reato e può essere punita con la reclusione.

Il trattamento delle reclute è stato in passato un terzo binario politico per la Russia. Durante la guerra sovietica in Afghanistan negli anni '80 e la guerra in Cecenia, le madri delle reclute si sono mobilitate per fare campagna contro l'abuso delle reclute.

Mentre la società civile russa è stata in gran parte domata sotto Putin, il trattamento delle reclute è ancora un problema sensibile per le famiglie. Evitare la leva è più facile per i figli dei ricchi e dei privilegiati politicamente.

Lo scorso anno, Putin ha ordinato di aumentare l'età di leva di tre anni a 30, in modo che chiunque tra i 18 e i 30 anni potesse essere chiamato.

A differenza dei soldati professionisti, le reclute ricevono solo un addestramento limitato prima di essere inviate ai loro posti, poiché la legge proibisce il loro dispiegamento all'estero e non dovrebbero partecipare a operazioni di combattimento.

Invece, la Russia ha spesso inviato reclute lungo i suoi lunghi confini, senza aspettarsi che venissero mai attaccati. Ma quando l'Ucraina ha lanciato l'ultima sorpresa incursione, queste reclute si sono trovate improvvisamente sulla linea del fronte, completamente impreparate a difendersi.

Il dispiegamento delle reclute al confine è stato anche criticato dai leader dell'opposizione russa.

Il Comitato Anti-Guerra della Russia, un gruppo formato da russi esuli, ha pubblicato una dichiarazione mercoledì in cui critica il presidente russo. Ha detto che "l'assenza di qualsiasi unità militare significativa della Federazione Russa al confine al momento dell'attacco e la continuazione simultanea di operazioni militari aggressive per più di 900 giorni sul territorio di Ucraina sovrana è la migliore prova che Putin mente di nuovo sulla 'difesa della Russia'. Non gli importa della Russia, sta solo proteggendo se stesso".

Almeno alcune delle reclute sembrano essere state prese come prigionieri e portate in Ucraina.

Zelensky ha confermato all'inizio di questa settimana che le forze di Kyiv stavano prendendo prigionieri di guerra mentre continuavano ad avanzare verso Kursk. Il

Poco dopo il lancio dell'invasione su larga scala da parte della Russia a febbraio 2022, il Ministero della Difesa russo ha ammesso che dei coscritti erano stati "scoperti" in Ucraina dopo che Kiev aveva annunciato che alcuni dei prigionieri di guerra catturati non erano soldati professionisti.

Successivamente, l'esercito russo ha sostenuto che i coscritti erano stati ritirati e rimandati in Russia. Ha affermato che il comandante responsabile dei dispiegamenti era stato punito.

Olga Voitovych, Maria Kostenko, Victoria Butenko, Darya Tarasova, Nathan Hodge e Caitlin Danaher hanno contribuito ai reportage del CNN.

