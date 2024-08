"Putin è vulnerabile" - analista dell'ISW chiede più pressione

Con l'offensiva nella regione di Kursk, l'Ucraina pone un punto esclamativo nella sua lotta difensiva. Per la prima volta da tempo. Un analista dell'ISW invita l'Occidente a prendere misure per aumentare ulteriormente la pressione sulla Russia, che potrebbe avere un impatto significativo su Putin e le sue truppe.

Secondo l'analista Nataliya Bugayova dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), l'offensiva ucraina nella regione di Kursk "ha chiaramente il potenziale per prendere slancio". Anche se è ancora troppo presto per trarre conclusioni, gli Stati Uniti dovrebbero aiutare l'Ucraina "a capitalizzare questo slancio invece di attenuarlo per riprendere il controllo del ritmo della guerra". Critica il fatto che gli Stati Uniti forniscono gradualmente aiuti all'Ucraina e che l'Occidente si concentra solo sul contenere la Russia attraverso misure di contrasto.

L'ex CEO del "Kyiv Post" chiede, tra le altre cose, di "eliminare i porti sicuri per la macchina da guerra russa" - ovvero consentire attacchi sul territorio russo con armi occidentali. Fino ad ora ci sono severe restrizioni su questo, incluse da parte degli Stati Uniti. Kyiv ha ripetutamente affermato che questa capacità è cruciale per respingere l'aggressione russa.

L'analista dell'ISW Bugayova vede una significativa vulnerabilità russa nella sua "incapacità di adattarsi rapidamente". "Il Cremlino è vulnerabile a un avversario che può negargli l'opportunità di riorganizzarsi e adattarsi". La Russia si adatta, ma solo se viene data del tempo. Aiuterebbe l'Ucraina se l'Occidente smettesse di annunciare e trapelare "capacità avanzate" o nuovi sistemi d'arma, poiché l'esercito russo reagirebbe, anche se lentamente.

"Se il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina continuerà e prenderà slancio, il Cremlino dovrà affrontare problemi crescenti", scrive Bugayova. Ciò metterebbe anche pressione sui importanti partner russi come la Cina o l'Iran, che aiutano a mantenere la guerra. "I partenariati della Russia richiedono compromessi e sono vulnerabili quando entrambi i partner sono sotto pressione".

Successi passati hanno alimentato "isteria"

Bugayova traccia diversi paralleli tra l'avanzata ucraina recente nella regione di Kursk e i successi sul campo di battaglia del 2022. "Se l'Occidente avesse rapidamente fornito aiuti militari all'Ucraina e pianificato ulteriori operazioni dopo la sconfitta della Russia nella Battaglia di Kyiv nella primavera del 2022, o addirittura dopo l'offensiva russa a Severodonetsk nell'estate del 2022, l'Ucraina sarebbe più vicina a una pace duratura di quanto non lo sia oggi".

Il presidente Vladimir Putin ha affrontato rischi reali in momenti in cui è stato sottoposto a una pressione sostenuta, scrive l'analista. "I successi dell'Ucraina sul campo di battaglia nell'autunno del 2022 hanno portato all'isteria nello spazio informativo russo, poiché l'umiliazione militare contrastava con il tentativo di Putin di proiettare un'immagine di 'grande Russia'".

Le sconfitte militari, secondo Bugayova, hanno conseguenze all'interno della struttura di potere russa. In passato, gli insuccessi hanno causato crepe nella base nazionalista di Putin. Di recente, il presidente russo ha espresso pubblicamente il suo disappunto quando ha rimproverato il governatore di Kursk durante un incontro.

Costruire pressione non è un compito facile

Despite Bugayova's call to sustain pressure, Ukraine's current capabilities to potentially inflict military defeats on Russia are still limited, despite recent successes in Kursk. This is due, firstly, to the strict restrictions initially mentioned for attacks using Western weapons on Russian territory, and secondly, to the persistent strong Russian pressure in the Donbass, about which experts have repeatedly warned.

Moreover, there are persistent issues such as personnel shortages and delayed weapons deliveries from the West. Ukraine still has a limited supply of long-range weapons, and according to media reports, it will only receive around 20 Western F-16 fighter jets this year. Additionally, the supply of artillery ammunition from the Czech initiative is not as comprehensive as hoped, according to reports from Prague.

