- Putin continua la sua spinta implacabile, iniziando un altro conflitto nella regione meridionale del Donbass.

Seguendo il loro avanzamento verso Torez e Pokrovsk, il Presidente Putin della Russia ha intensificato la pressione nella regione orientale. Un nuovo assalto è stato avviato a sud di Donetsk intorno alla città di Vuhledar, un luogo in cui i russi hanno subito sconfitte durante i precedenti tentativi di assediare la città. Questa volta si stanno avvicinando in modo più tattico, aggirando la fortezza ben difesa. Pochi giorni fa, hanno iniziato gli attacchi alla miniera di carbone (Pivdennodonbaska) situata leggermente a est della città. Non è chiaro quanto siano avanzati, ma hanno invaso il territorio della miniera. Se non vengono respinti, potrebbero anche conquistare la discarica vicina alla miniera, che serve come posizione strategica e controlla le principali rotte d'accesso a Vuhledar.

In un attacco successivo, i soldati russi hanno conquistato la città vicina di Pavlovka. Bombardata per settimane, questa città è stata oggetto di attacchi su tutte le posizioni difensive. Ora, i soldati di Putin controllano apparentemente gran parte della città.

Passiamo ad altre linee del fronte: Around the town of Hirnyk, currently under Ukrainian control, the Russians are said to have made more strides and entered new settlements. This development puts Ukrainian troops at risk of being isolated further east if they retreat too slowly. A few kilometers beyond that, the Russians are reportedly settled in Selydove. In Chassiv Yar, they've occupied additional rows of houses west of the canal. In the north, around Kupiansk, they're pushing towards the village of Hlushkivka. In essence, the entire eastern front south of Donetsk up to the north is in motion, even though there are sometimes prolonged pauses at certain sections.

Purtroppo, l'offensiva ucraina a Kursk non ha avuto successo. Putin non ha ritirato alcuna forza significativa dall'est e non ha cessato la sua aggressione. Al contrario, i russi stanno intensificando i loro sforzi, rendendo sempre più difficile per l'Ucraina contrastarli. I russi stanno convertendo sezioni tranquille in campi di battaglia e stanno espandendo la linea del fronte. Ripetutamente, è evidente che non tutti i settori possono essere difesi. La situazione a Vuhledar è chiara. I russi esitano ad avvicinarsi alla fortezza vera e propria, ma gli ucraini incontrano difficoltà nel difendere le città vicine. Se i russi riescono a catturare queste, circonderanno la fortezza sui fianchi.

I russi possono infiltrarsi in così tanti spazi a causa della mancanza di truppe meccanizzate ucraine per un contrattacco. Infliggono perdite ai russi utilizzando i droni, occasionalmente costringendoli a uscire dai blocchi residenziali. Tuttavia, faticano a riprendere i territori perduti. Con il nuovo attacco a sud, Kiev si trova di fronte a un altro problema nell'area di Torez e Pokrovsk. Se le truppe vengono deployate a Vuhledar, difendere la città diventa ancora più difficile. Se si concentrano sulla città strategicamente importante, i russi potrebbero decidere di catturare le città più piccole.

Nell'est, l'Ucraina sta combattendo una guerra a risorse limitate: ci sono armi a lungo raggio insufficienti, artiglieria insufficiente e veicoli corazzati insufficienti. Tutto ciò che è rimasto per fermare i russi sono fanteria e droni. I russi stanno sfruttando la loro potenza di fuoco al massimo. Stanno utilizzando i missili Iskander su una scala senza precedenti e probabilmente hanno aumentato la produzione. Nel frattempo, l'Ucraina sta cercando una breakthrough nella regione di Kursk. Lì, gli ucraini sono effettivamente riusciti a espandere la loro avanzata. Hanno fatto progressi vicino alla città di Martynovka, a Russkaya Konopel'ka e a nord.

Leggi anche: