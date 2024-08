Putin commenta l'offensiva ucraina a Kursk

Inaspettatamente, soldati ucraini attaccano nella regione di confine di Kursk sul territorio russo. Il presidente Putin vede questo come un tentativo di destabilizzare il suo paese. Kiev minaccia una "risposta adeguata". Nel frattempo, il governatore della regione interessata rivela dettagli e numeri per la prima volta.

Il presidente russo Vladimir Putin ha descritto l'infiltrazione di truppe ucraine oltre il confine come un tentativo di destabilizzare la situazione in Russia. Tuttavia, ha affermato che la leadership a Kiev aveva fallito in questo tentativo, come ha spiegato durante un incontro con i rappresentanti di vertice del suo apparato di difesa e sicurezza. Il numero di volontari disposti a servire nell'esercito russo è aumentato.

L'Ucraina aveva tentato di migliorare la propria posizione negoziale e fermare l'offensiva russa nel Donbass, ma l'offensiva prosegue. Mosca otterrà i suoi obiettivi di guerra, ha detto Putin. "Il compito principale del Ministero della Difesa è espellere il nemico dal nostro territorio", ha spiegato. "Il nemico riceverà senza dubbio una risposta adeguata".

Internamente, la situazione nel Cremlino sarebbe molto tesa. Secondo i resoconti del "Moscow Times", l'offensiva ucraina è stata "un colpo per l'esercito russo e il Cremlino". Il giornale critico del Cremlino cita un ufficiale che ha parlato di "schiaffo pesante per il Presidente". Nella sua valutazione, l'esercito non è in grado di "respingere l'avversario". Putin sarebbe "di cattivo umore", poiché non si è visto dal ritiro forzato dalla regione ucraina di Kherson in autunno 2022.

121.000 persone evacuate

Secondo il governatore ad interim di Kursk, Alexei Smirnov, le truppe ucraine hanno preso il controllo di 28 insediamenti. L'esercito ucraino ha avanzato in un'area di 40 chilometri di larghezza e circa 12 chilometri di profondità nel territorio russo. Finora, 121.000 persone sono state evacuate a causa dell'offensiva. Altri 60.000 persone sono ancora nei distretti che devono essere evacuati per motivi di sicurezza, ha detto il governatore. Secondo i resoconti russi, almeno 12 civili sono stati uccisi e 121 feriti sul lato russo, e la sorte di 2.000 persone è attualmente ignota.

Nel frattempo, il governo federale tedesco ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo dell'infiltrazione ucraina. "Ci sono informazioni contrastanti e talvolta deliberatamente falsificate sull'operazione che sembra essere stata preparata molto segretamente e senza feedback. Tutto sembra un'operazione limitata nello spazio fino ad ora", ha detto Wolfgang Buechner, portavoce del governo. La situazione militare sul campo è ancora molto fluida, ha detto. "Sarebbe quindi imprudente fare dichiarazioni pubbliche, commentare o valutare lo sviluppo militare attuale da una scrivania, o commentare l'uso di specifici sistemi d'arma", ha detto Buechner, dopo che erano circolate voci non confermate sull'uso di armi tedesche. Buechner ha anche detto che c'è uno scambio intensivo con i partner più stretti e il governo di Kiev.

