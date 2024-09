Putin annuncia i piani per il gasdotto verso la Cina

Progetto di gasdotto russo in Mongolia e Cina in fase avanzata, secondo PutinSecondo il Presidente Vladimir Putin, i preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina stanno procedendo come previsto. Nel gennaio 2022 è stato approvato uno studio di fattibilità e sono state condotte indagini tecniche necessarie, ha rivelato Putin durante un'intervista con il quotidiano mongolo Onoodor, come riportato in una trascrizione pubblicata sul sito del Cremlino. Il previsto "Power of Siberia 2" dovrebbe trasportare annualmente 50 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla regione russa di Yamal alla Cina.

Attacco russo a centro per bambini a Sumy: 14 feritiI soldati russi hanno apparentemente preso di mira un centro di riabilitazione e orfanotrofio per bambini a Sumy con razzi. 13 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite, come riportato da Ukrainska Pravda, che ha riferito che il sito si trova in un'area residenziale e ha citato l'amministrazione militare locale.

Appoggio pubblico polacco per l'abbattimento di droni spia russiSecondo un sondaggio condotto dal quotidiano polacco Rzeczpospolita, quasi il 60% dei polacchi ritiene che la forze armate polacche dovrebbero abbattere i droni russi che penetrano nello spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei in Ucraina. Il sondaggio si riferisce a un oggetto non identificato, presumibilmente un drone kamikaze del tipo Shahed, che è rimasto sospeso sopra la Polonia per trenta minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il Brigadier Generale Tomasz Drewniak ha dichiarato a Radio RMF24 che la Russia potrebbe testare le capacità di difesa aerea della Polonia inviando droni nello spazio aereo polacco.

Incidente di bombardamento mortale in un villaggio di BelgorodVyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod in Russia, ha riferito che una persona è stata uccisa da bombardamenti ucraini nel villaggio di Schagarovka vicino al confine. Tre persone sono rimaste ferite durante gli attacchi al villaggio di Shebekino. Gladkov ha aggiunto che almeno un altro villaggio è stato colpito dall'artiglieria ucraina.

Russia intercetta 158 droni ucraini in attacchi su vasta scalaLa Russia ha affermato di aver respinto "enormi" attacchi di droni ucraini su Mosca e 14 altre regioni, intercettando un totale di 158 oggetti durante la notte. Dieci droni erano diretti verso Mosca, ha dichiarato il ministero, come riportato su Telegram.

Attacco aereo russo su Kharkiv: 47 feritiIl numero di feriti a causa di un massiccio attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, con sette bambini tra le vittime, come riportato in una dichiarazione dell'agenzia di soccorso ucraina attraverso Telegram. Diversi edifici civili, tra cui un centro commerciale, sono stati colpiti, come mostrato dalle foto diffuse dalle agenzie di stampa.

Incidente di elicottero militare ucraino durante un volo di addestramento: due piloti mortiDue piloti sono morti quando un elicottero militare ucraino è precipitato durante un volo di addestramento all'Università dell'Aviazione Militare Nazionale Ivan Kozhedub di Kharkiv. Secondo l'agenzia di stampa statale Ukrinform, che cita la pagina Facebook dell'università, l'elicottero Mi-2 stava partecipando a un'esercitazione di addestramento quando è precipitato. La causa dell'incidente è ancora in corso di indagine.

Ucraina avverte di blackout a causa degli attacchi russi alla rete elettricaL'Ucraina ha avvertito che ci saranno blackout lunedì a causa dei massicci attacchi russi alla rete elettrica del paese. Lo ha annunciato la società energetica ucraina Ukrenergo, come riportato da Ukrinform. L'approvvigionamento di energia alle strutture critiche non sarà interessato. Ukrenergo ha avvertito che l'ampiezza delle restrizioni potrebbe cambiare.

