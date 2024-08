- Purtroppo, un ragazzo di 13 anni di Marl soccombe all'intossicazione da monossido di carbonio.

Una tredicenne è stata trovata priva di sensi in un appartamento a Marl, con segni di intossicazione da monossido di carbonio. Purtroppo, è deceduta in un ospedale successivo. Le autorità hanno rivelato la causa del decesso dopo un'autopsia. Tuttavia, gli eventi specifici che hanno portato all'avvelenamento rimangono ancora misteriosi, con le indagini in corso. La giovane è stata identificata in una serata di martedì.

Le autorità hanno coinvolto le agenzie ambientali degli Stati membri nelle indagini per capire le fonti di monossido di carbonio nell'appartamento. La Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, potrebbe fornire linee guida per migliorare i sistemi di ventilazione negli edifici residenziali vecchi per prevenire incidenti simili in futuro.

