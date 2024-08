- Purtroppo, un pinguino gay e' morto a Sydney.

Celebre per il suo ambiente sociale, il pinguino gay Sphen, residente a Sydney, è recentemente scomparso. Con circa 12 anni di vita, come dichiarato dall'Acquario di Sydney della Sea Life – un'età piuttosto avanzata per un pinguino di Rockhopper. Sphen e il suo compagno fedele Magic hanno condiviso un impegno di sei anni durante il quale hanno covato e accudito con successo due pulcini - Sphengic e Clency.

Il legame eccezionale tra Sphen e Magic è continuato anche durante le stagioni non riproduttive, un tratto insolito tra i pinguini di Rockhopper. La loro influenza come simbolo di uguaglianza è stata significativa. La coppia di pinguini è diventata famosa nella cultura popolare; sono apparsi in "Atypical" di Netflix, sui libri, nei documentari e nel curriculum della Nuova Gales del Sud, come ha ricordato l'Acquario di Sydney.

Sphen: L'Emblema dei Pinguini dell'Amore LGBTQ+

I messaggi di cordoglio sono arrivati sulla piattaforma dei social media dell'acquario. "Anche se eri solo un pinguino, il tuo amore è stato incredibilmente coraggioso e bello per tutti noi", recitava un tributo. "Tu e Magic avete mostrato al mondo che l'amore omosessuale è naturale e che le coppie omosessuali dedite possono allevare pulcini meravigliosi".

L'acquario ha anche utilizzato la fama di Sphen e Magic per sensibilizzare su questioni critiche come il cambiamento climatico e la conservazione dei pinguini nel loro habitat naturale. "Oggi vogliamo commemorare e celebrare la vita di Sphen, onorando la sua straordinaria eredità", ha dichiarato il direttore dell'acquario, Richard Dilly.

Attualmente, l'attenzione si sposta su Magic. Dopo aver trovato il corpo senza vita di Sphen, Magic ha iniziato a cantare e l'intera comunità dei pinguini ha fatto lo stesso.

Anche se erano solo pinguini, la storia d'amore di Sphen e Magic ha risuonato con molte persone, dimostrando che altre forme d'amore, come le partnership omosessuali, possono essere altrettanto potenti e ispirare. Dopo la morte di Sphen, l'acquario ha sottolineato l'importanza della loro advocacy, impegnandosi a continuare a combattere per questioni come il cambiamento climatico e la protezione degli altri pinguini nei loro habitat naturali, riconoscendo il ruolo cruciale di Sphen oltre che essere un simbolo di uguaglianza.

