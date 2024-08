- Purtroppo, un giovane cade moralmente da un edificio alto, classificandolo come un disastro straziante

Un bambino di 4 anni ha incontrato una fine tragica un giorno dopo essere caduto dal balcone di un grattacielo a Heidelberg. La polizia ha confermato questa triste notizia. Dopo essere caduto dal settimo piano lo scorso venerdì, il bambino è stato portato urgentemente in ospedale con ferite gravi e ha subito un intervento chirurgico. Purtroppo, despite gli sforzi dei medici, il bambino non ce l'ha fatta e è morto sabato, secondo le fonti.

La polizia ha definito l'incidente una tragica fatalità, citando i primi risultati delle indagini. Il bambino di 4 anni aveva approfittato di un momento di distrazione mentre sua madre era in bagno, ha spiegato un portavoce. Il bambino è riuscito ad aprire la finestra del soggiorno che dava sul balcone e ci è salito sopra.

Caduta di 15 metri

Da lì, è salito sulla ringhiera alta circa un metro, ha perso l'equilibrio e è caduto per più di 15 metri. Non ci sono segni di alcun illecito o negligenza riguardo alla sicurezza del bambino. Il padre era al lavoro durante l'incidente.

In questi casi, la polizia indaga sempre per trovare eventuali illeciti esterni, ha detto il portavoce. A tal fine, gli ufficiali hanno esaminato l'appartamento del bambino di 4 anni e hanno verificato se le ferite del bambino corrispondevano alla sequenza degli eventi.

Incidenti del genere continuano a verificarsi. Alla fine dello scorso anno, un bambino di 9 anni è caduto a morte da un grattacielo a Berlino. In luglio 2023, un bambino di 10 anni è caduto da una finestra di un grattacielo di Berlino e è morto. In entrambi i casi, non sono state trovate tracce di coinvolgimento esterno.

La madre del bambino, sconvolta, è stata confortata dai vicini dopo aver appreso della sua tragica sorte. Despite le numerose misure di sicurezza in atto, gli incidenti in cui i bambini cadono da altezze pericolose continuano a verificarsi.

