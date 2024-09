Purtroppo, Tito Jackson, il fratello di Michael Jackson, è morto.

Negli anni '70, Tito Jackson era una figura chiave nella formazione del gruppo musicale The Jackson 5, che includeva suo fratello Michael e altri membri della famiglia. Dopo la loro separazione, Tito, come il suo fratello Michael, ha continuato a perseguire la sua carriera musicale. Recentemente, ha calcato il palcoscenico a Monaco. Purtroppo, Tito, all'età di 70 anni, ci ha lasciati.

La notizia è stata confermata dallo zio di Tito, Siggy Jackson, a "People". Secondo "Entertainment Tonight", Tito è morto il 15 settembre a causa di complicazioni derivanti da un attacco di cuore.

Prima della sua prematura morte, Tito si è esibito insieme ai suoi fratelli Jackie e Marlon come The Jacksons. Quest'estate, hanno tenuto concerti in Scozia, California e Inghilterra. Il 10 settembre, si sono esibiti al Circus Krone di Monaco, l'unica tappa tedesca del tour. I fratelli hanno anche reso omaggio alla toccante tribute dedicata al loro fratello defunto Michael Jackson in questo luogo. Tito ha espresso la sua gratitudine per questo luogo speciale che celebra la memoria di Michael, ainsi come il loro patrimonio condiviso, su Facebook.

Pioniere dei The Jackson 5

The Jackson 5, fondato negli anni '70, era guidato da Tito insieme a Michael, Jackie, Jermaine e Marlon (con l'aggiunta successiva di Randy Jackson). Il gruppo pop a base familiare ha ottenuto successi con brani come "I Want You Back", "ABC" e "I'll Be There". Sono stati inducted nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997 e hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Tito ha anche intrapreso una carriera solista e ha pubblicato due album in studio. In un'intervista con la rivista "Blues Blast" nel 2021, ha espresso il suo desiderio di tornare sul palco e creare musica, dicendo: "Ho trascorso gran parte della mia vita a suonare materiale dei Jackson 5, ma nella mia famiglia il blues era la nostra musica principale. Volevo solo suonare, ma non riuscivo a trovare professionisti con cui collaborare".

Il suo ultimo singolo, "Love One Another", uscito nel 2021, includeva contributi di membri della famiglia Jackson, tra cui Kris Jenner, Kim Kardashian e i suoi figli Taj, TJ e Taryll. La trio ha anche formato la band 3T, che Tito ha gestito, e sono stati protagonisti della serie reality "The Jacksons: Next Generation" del 2015.

Nonostante i suoi problemi di salute cardiaca, l'amore di Tito per la musica è rimasto invariato, come dimostrato dalla sua collaborazione sull'ultimo singolo "Love One Another" nel 2021. Nei mesi precedenti alla sua morte, Tito e i suoi fratelli Jackie e Marlon hanno continuato a conquistare il pubblico con le loro esibizioni come The Jacksons, dimostrando il loro duraturo lascito nell'industria musicale.

