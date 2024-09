Purtroppo, sei persone sono morte quando le piogge più forti da decenni hanno devastato alcune parti dell'Europa centrale e orientale.

Un sistema di bassa pressione atmosferica, denominato Tempesta Boris, ha scaricato un mese di precipitazioni su diverse città storiche europee come Vienna, Bratislava e Praga. Questa pioggia insistente è proseguita anche nella giornata di domenica.

Purtroppo, una persona è morta annegata nella contea di Klodzko, nel sud-ovest della Polonia, come riportato dall'agenzia Reuters domenica. Inoltre, un pompiere è deceduto in servizio nella Bassa Austria, con il rappresentante del corpo dei pompieri che ha confermato la triste notizia alla CNN.

Questo tragico evento segue quattro decessi in Romania, dove le piogge incessanti hanno lasciato molte persone isolate in zone allagate.

"L'impatto è stato più grave in sette località", ha dichiarato il ministro dell'Interno della Romania, Cătălin Predoiu, alla CNN affiliate Antena 3. "Lì sono già intervenuti per salvare 95 persone. Purtroppo, quattro persone sono state trovate morte nelle loro case o cortili".

I servizi di emergenza sono stati attivati nei territori colpiti mentre le autorità mettevano in guardia per le precipitazioni più intense registrate in un secolo nelle ultime 24 ore.

I fiumi in Polonia e nella Repubblica Ceca hanno superato i loro argini. Nella contea di Klodzko, nel sud-ovest della Polonia, sono state evacuate 1.600 persone poiché i fiumi locali hanno raggiunto livelli record e superato gli argini. Klodzko, città di 25.000 abitanti, è stata parzialmente sommersa dall'acqua domenica.

Il primo ministro Donald Tusk ha dichiarato domenica che la situazione è "straordinariamente drammatica" e "più drammatica nella contea di Klodzko", secondo Reuters.

"Esorto i residenti a collaborare con i servizi di soccorso quando vengono emessi gli ordini di evacuazione", ha aggiunto Tusk.

Si prevedono allagamenti importanti nella Repubblica Ceca, dove le autorità hanno ordinato evacuazioni obbligatorie in determinate aree. Le immagini diffuse dal Servizio di soccorso incendi e salvataggio della Repubblica Ceca mostrano strade allagate nel municipio di Benešově nad Černou, dove due donne hanno ignorato gli ordini di evacuazione e sono state soccorse in barca.

In Germania, gli stati sud-occidentali e orientali si stanno preparando per le alluvioni, con avvisi di allagamento per i fiumi dello stato della Sassonia.

Le piogge intense hanno fatto salire i livelli dei fiumi in Austria confinante, portando l'invio di squadre di soccorso nelle aree colpite. Numerosi comuni della Bassa Austria hanno dichiarato lo stato di emergenza poiché le piogge intense sono proseguite per tutta la domenica.

Sono state emesse avvertenze del massimo livello di gravità, denominate "allerta rossa", per alcune regioni in Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Slovacchia. Queste avvertenze riguardano "fenomeni meteorologici intensi" e "è probabile che si verifichino danni significativi", come indicato da Meteoalarm.

I meteorologi della CNN Taylor Ward, Allison Chinchar ed Elliana Hebert hanno contribuito a questo report.

Nonostante gli allagamenti diffusi e i danni significativi in tutta l'Europa, sono in corso sforzi di aiuto internazionale per assistere coloro che ne hanno bisogno. Ad esempio, la Germania ha promesso 10 milioni di euro in aiuti di emergenza ai paesi colpiti.

Le piogge intense e le conseguenti alluvioni non hanno risparmiato il palcoscenico mondiale, con eventi meteorologici estremi che diventano sempre più frequenti e gravi, suscitando preoccupazioni per i cambiamenti climatici e il loro impatto sul nostro pianeta.

