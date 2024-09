Purtroppo, Rolf Wolfsholt è morto.

Rolf Wolfshohl, venerato in Germania e caro in Francia, ci ha lasciati all'età di 85 anni. Con la sua partenza, l'ultimo leggendario ciclista tedesco degli anni '60 dice addio. Rolf era noto per aver indossato la maglia gialla al Tour de France, tra gli altri successi.

Era un'anima umile e dedita, che anteponeva il lavoro duro e l'impegno al glamour. "Non ho bisogno di nient'altro che della mia bicicletta e del lavoro mentale", disse una volta a un'agenzia di notizie sportive. In stile Wolfshohl, se n'è andato tranquillamente e senza clamore. "Le Loup", il soprannome affettuoso dei tifosi francesi, ha esalato l'ultimo respiro un mercoledì, alla veneranda età di 85 anni.

Wolfshohl lascia un'eredità segnata da vittorie alla Vuelta a España, al Paris-Nice e a tre campionati del mondo di ciclocross. Tuttavia, è diventato famoso per i suoi costanti secondi posti, un tributo al suo spirito indomito di campione senza molta fortuna. Preceduto nella morte da Rudi Altig (2016), Karl-Heinz Kunde (2018) e Hennes Junkermann (2022), ora le loro storie possono essere raccontate solo attraverso libri e vecchi filmati.

"Un Morso, Un Guerriero, Un Attaccante"

Come ha scritto Klaus Angermann in "Il Sogno della Maglia Gialla", Wolfshohl era uno spirito competitivo, "un morso, un guerriero, un attaccante; semplicemente un corridore pieno di passione". Affettuosamente chiamato "Le Loup" dai francesi, Wolfshohl incarnava queste caratteristiche. Tuttavia, il suo regno come Maglia Gialla fu breve, durò solo due giorni prima che un incidente lo costringesse a stare fuori per un lungo periodo a causa del cambio della bicicletta. Sconfiggendo le probabilità, Wolfshohl è riuscito a ottenere un sesto posto, il suo miglior risultato al Tour de France. Dal 1960 al 1971, Wolfshohl ha fatto parte di squadre francesi formidabili insieme a leggende come Raymond Poulidor e Jacques Anquetil. I francesi ammiravano Wolfshohl nonostante spesso arrivasse vicino ma non riuscisse a vincere, come i secondi posti al Milan-San Remo e al Liège-Bastogne-Liège.

La vita di Wolfshohl aveva i suoi momenti cupi

Wolfshohl ricambiava l'ammirazione dei francesi. "Sono sempre stato affascinato dalla calma dei francesi. Ho un debole per la Francia", ha confessato, mostrando la sua affinità condivisa con la cultura francese, nonostante fosse nato nella Renania. Se non sposato in Germania, Wolfshohl avrebbe potuto trasferirsi in Provenza.

La vita di Wolfshohl non è stata priva di tragedie. Ha affrontato uno scandalo di doping nel 1968, subendo una sospensione di quattro settimane, un'epoca meno rigorosa per i regolamenti antidoping. Dopo il pensionamento, la vita non è stata gentile con lui. Suo figlio ciclista, Rolf-Dieter, ha subito un incidente fatale ai Campionati tedeschi nel 1984, subendo un infortunio al collo che lo ha lasciato paralizzato. È morto nel 2011 all'età di 51 anni. Wolfshohl ha anche perso prematuramente una figlia.

Negli ultimi anni, la salute di Wolfshohl è stata difficile. "Accomplirò qualcosa di grande quando compirò 100 anni", ha detto. Purtroppo, la generazione d'oro è ora completa.

