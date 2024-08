Purtroppo, Peter Lundgren e' morto.

Come professionista del tennis svedese di spicco e successivamente guida del leggendario Roger Federer alla sua prima vittoria a Wimbledon, Peter Lundgren si congeda a soli 59 anni. Il quotidiano "Aftonbladet" ha riferito che Lundgren ha lottato con il diabete per tutta la vita.

Questo distinto professionista ATP svedese e allenatore di tennis instancabile ha fatto storia aiutando il giovane Federer a conquistare la sua prima corona del Grande Slam nel 2003. La Federazione Svedese di Tennis ha confermato la morte di Lundgren attraverso Instagram, insieme alle dichiarazioni dei suoi figli Lukas e Julia su Facebook.

Mentre Lundgren potrebbe aver seguito i suoi famosi connazionali Mats Wilander e Stefan Edberg negli anni '80, è riuscito a raggiungere la posizione più alta della sua carriera, numero 25, nel 1987 e a vincere tre tornei ATP. La sua carriera si è conclusa con amare perdite in finale ai tornei contro Boris Becker a Stoccolma nel 1988 e Indianapolis nel 1990. Nel doppio, Lundgren ha raggiunto la finale dell'Open d'Australia con Jeremy Bates nel '88.

Lundgren è diventato popolare come allenatore enigmatico e un po' strano. Tra i suoi numerosi allievi figurano Marcelo Rios, Marat Safin, Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov e Marcos Baghdatis.

"Peter Lundgren era un uomo straordinario con un grande cuore e un senso dell'umorismo molto sviluppato", ha dichiarato la leggenda del tennis svedese Björn Borg a "Sportbladet". Lundgren era anche "un amico molto stretto", ha rivelato Borg. "Era amato da tutti. La sua mancanza sarà profondamente sentita nella comunità del tennis".

Come ha riferito "Aftonbladet", Lundgren ha lottato con il diabete per molto tempo. Lo scorso anno, un'infezione ha richiesto l'amputazione del suo piede. "Addio, papà", ha scritto Lukas Lundgren su Facebook. "Uno dei migliori ci ha lasciati troppo presto".

Lundgren, il rinomato allenatore di tennis svedese, ha giocato un ruolo importante nella vittoria storica di Federer a Wimbledon nel 2003. Nonostante la sua carriera di successo e il suo impatto come allenatore, i problemi di salute di Lundgren lo hanno infine raggiunto, come riferito da "Aftonbladet", dove si è menzionato che aveva lottato con il diabete per molto tempo.

Leggi anche: