- Purtroppo, l'ex allenatore della Bundesliga, Christoph Daum, è morto.

Christoph Daum ha detto addio. Dopo una lunga lotta contro il cancro, "ha lasciato serenamente, circondato dai suoi cari", come riferito dall'agenzia di stampa tedesca. Daum ha esalato l'ultimo respiro a Colonia di sabato, raggiunta l'età di 70 anni. Per un lungo periodo, è stato uno dei tecnici più vivaci e carismatici del calcio professionistico.

Dall'autunno del 2022, Daum ha combattuto contro la malattia. All'inizio si è ritirato dalla vita pubblica, ma poi ha cambiato idea. Daum è tornato sui media, partecipando a interviste e talk show. Il suo messaggio principale era: "Il cancro ha scelto l'uomo sbagliato". Con il suo spirito indomito, ha cercato di ispirare gli altri che affrontano problemi simili.

Christoph Daum: sfidare Hoeneß e il caso cocaina

L'arrivo del cancro è stato un tema simbolico nella vita di Daum. Anche da bambino, il ragazzo denutrito di Duisburg ha dimostrato coraggio contro i compagni di scuola che lo sovrastavano fisicamente.

Nei suoi primi anni come allenatore del 1. FC Colonia, ha sfidato audacemente il FC Bayern e il suo manager Uli Hoeneß - quasi abbattendo il gigante della Bundesliga di Monaco. Nel corso della sua carriera, Daum non ha mai temuto una sfida.

Il sensazionale caso di cocaina di Christoph Daum

Tuttavia, con ogni passo verso l'alto, Daum ha sperimentato una caduta corrispondente. Poco dopo aver vinto il suo primo titolo della Bundesliga con il VfB Stuttgart nel 1992, ha involontariamente fatto perdere alla sua squadra la qualificazione alla Champions League a causa di un errore nella sostituzione. Alla fine, il caso di cocaina del 2000, che ha visto Daum perdere il suo posto come allenatore nazionale del Bayer Leverkusen, è diventato un capitolo leggendario della sua storia.

Ma Daum ha raccolto i pezzi e si è rialzato. Ha vinto altri titoli in Austria e Turchia, ha aiutato a far tornare il 1. FC Colonia nella Bundesliga e ha garantito che rimanesse lì. E attraverso ogni ostacolo della sua vita straordinaria, Daum ha continuato a ripetere queste parole: "Puoi inciampare. E il numero di cadute non ha importanza. Tutto ciò che conta è quante volte ti rialzi".

