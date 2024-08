- Purtroppo, la sua figliastra, di 25 anni, morì.

In metà luglio, la figliastra del chitarrista dei Guns N' Roses Slash (59 anni), identificata come Lucy-Bleu Knight, ha tragicamente perso la vita a soli 25 anni. Di conseguenza, Slash ha sospeso il suo tour in corso. Recenti rivelazioni hanno portato alla luce la causa della morte di Lucy-Bleu, grazie a un articolo pubblicato dal quotidiano britannico "Mirror" il 29 agosto.

Stando alle informazioni dell'ufficio del coroner della contea di Los Angeles, la morte di Lucy-Bleu è stata ufficialmente classificata come suicidio. Gli agenti l'hanno trovata priva di sensi in una residenza privata durante un controllo di routine il 19 luglio e il decesso è stato dichiarato alle 15 locali.

In una dichiarazione emotiva pubblicata su Instagram il 22 luglio, Slash, il cui vero nome è Saul Hudson, ha annunciato la prematura morte della figliastra. Ha sottolineato il talento indiscutibile, i sogni ambiziosi e la natura deliziosa e adorabile di Lucy-Bleu. Ha espresso il desiderio di privacy per la famiglia e ha pregato perché le speculazioni sui social media fossero tenute al minimo.

Pochi giorni dopo, Slash ha condiviso un altro messaggio commovente con i suoi 4,3 milioni di follower, pubblicando una foto di Lucy-Bleu e scrivendo: "Il mio cuore è spezzato per sempre. Non smetterò mai di sentire la tua mancanza e di apprezzare ogni momento di felicità, creatività e radiosità che hai portato nelle nostre vite. Eri il faro più luminoso di gioia e luce per molte persone che ti adoravano profondamente". Ha trovato conforto nella convinzione che ora riposi in pace eterna. "Ti amerò per sempre".

Il profilo Instagram di Lucy-Bleu Knight rivela il suo attivo coinvolgimento nell'arte della pittura e dei tatuaggi. Tre giorni dopo la sua morte, ha pubblicato un messaggio programmato appositamente scritto con emozioni sincere: "Se ti ho causato dolore o disagio facendoti sentire escluso, manipolato o controllato, se ti ho spinto a lasciare il lavoro mentre io ero finanziata dai miei genitori, o se ho semplificato i problemi reali con positività tossica - mi scuso. Mi dolgo delle opportunità sprecate e dei rapporti persi a causa del mio ego ingigantito, del mio cuore insicuro e della mia avversione alla vulnerabilità. Spero che la mia anima evolva e impari da questa esperienza".

La madre di Lucy-Bleu Knight, Meegan Hodges, ha incontrato Slash alla fine degli anni '80 durante l'apice dei Guns N' Roses. La coppia ha ripreso la loro relazione nel 2015; lo stato civile non è noto al pubblico.

Se stai lottando con la depressione o hai pensieri suicidi, l'aiuto è disponibile attraverso il servizio di counseling telefonico gratuito al numero 0800/111 0 111.

