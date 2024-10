Purtroppo, la leggenda del baseball, Peter Rose, e' morto.

Leggenda del Baseball Pete Rose, Soprannominato il Re dei Colpi, Muore a 83 Anni. Carriera Macchiata dallo Scandalo delle Scommesse, Ma Redenzione in un Altro Sport.

Pur detenendo il record MLB per il maggior numero di battute, la carriera da manager di Pete Rose terminò nel disonore a causa di uno scandalo di scommesse che gli valse un bando a vita. Originariamente noto come Peter Edward Rose Sr., il tre volte campione della World Series, ha lasciato questo mondo all'età di 83 anni.

"La comunità MLB, insieme ai suoi compagni, sostenitori e alla città di Cincinnati, piange la scomparsa di Pete Rose - un uomo di grandezza, forza e determinazione sul campo," ha dichiarato la MLB in una nota. "Che riposi in pace."

"I ho attraversato l'inferno vestito di benzina per giocare a baseball," disse Rose in modo famoso. Il principale proprietario dei Reds, Bob Castellini, lo ha elogiato come uno dei concorrenti più tenaci che il baseball abbia mai visto. "Non dobbiamo mai dimenticare ciò che ha ottenuto."

Rose ha giocato in 3562 partite, ha totalizzato 4256 battute e si è presentato al piatto 15,890 volte - tutti record. Nato a Cincinnati, l'outfielder polivalente è diventato il numero uno dei Reds in numerose categorie statistiche, tra cui partite (2722) e battute (3358). Rose ha trascorso 24 anni (1963-1986) nella MLB, rappresentando i Philadelphia Phillies e i Montreal Expos prima di tornare ai Reds nel 1984.

Rose ha vinto la World Series due volte con Cincinnati e una volta con Philadelphia. Nel 1985, ha superato il record di Ty Cobb di 4191 battute. Tuttavia, nel 1989 è emerso che Rose aveva scommesso su partite mentre era manager dei Reds. Si trattava di uno dei peggiori reati nel baseball professionistico, paragonabile allo scandalo dei Black Sox del 1919. Inizialmente, Rose negò le accuse, ma in seguito le ammise, ricevendo così un bando a vita. Ciò gli impedì di entrare nella Hall of Fame.

In seguito, Rose ha ammesso di aver scommesso legalmente sul baseball. "Non credo che le scommesse siano moralmente sbagliate. Non considero nemmeno immorale scommettere sul baseball," ha scritto nel 2019. Ha anche ottenuto il sostegno di Donald Trump, che nel 2015 si è chiesto perché Rose non fosse nella Hall of Fame.

Rose ha fatto scalpore negli Stati Uniti per aver avuto un figlio fuori dal matrimonio e per aver presentato dichiarazioni dei redditi false, il che gli è costato una pena detentiva di cinque mesi. Dal 1998 al 2000, Rose ha partecipato annualmente a WrestleMania, dove ha affascinato il pubblico con i suoi costumi e le sue divertenti promozioni. Nel 2004, Rose è stato inducted nella WWE Hall of Fame come primo celebrity inductee.

