- Purtroppo, la famosa cantante Ela è morta.

Elicia, nota con il suo nome civile Michaela Ahlrichs-Wedig, è tragicamente scomparsa il 24 agosto, come confermato dalla sua città natale Vechta. Uwe Hübner, conduttore televisivo, ha espresso le sue condoglianze su Facebook, dicendo: "Purtroppo è una triste verità." Si era già parlato di un tributo di Hübner su Facebook il 26 agosto.

Ahlrichs-Wedig aveva 55 anni. La sua scomparsa è stata uno shock, secondo un comunicato della famiglia. Il comunicato si conclude con una citazione della canzone di "Valerie's Garten", "Fino alla prossima volta alla fine del mondo". Il funerale privato si terrà il 20 settembre tra i cari.

La sua canzone più famosa è stata "Fino alla prossima volta alla fine del mondo", come parte del gruppo "Valerie’s Garten". Il brano è rimasto nelle classifiche tedesche per un lungo periodo, secondo MDR. Ahlrichs-Wedig ha anche partecipato alla selezione tedesca per l'Eurovision Song Contest nel 1997 come artista solista, classificandosi quinta.

Post su Facebook di Uwe Hübner

Ecco una rappresentazione non verbatim del post di Hübner su Facebook:

"È una situazione tragica e triste, ma Elia non è più con noi. Era una persona fantastica, dotata di una voce incredibile, un vero faro in tempi tempestosi. Sono stato invitato a esprimere le mie condoglianze e sono onorato di farlo."

