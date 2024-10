Purtroppo, in Thailandia, 25 persone sono morte in un catastrofico incidente di autobus che ha coinvolto un autobus scolastico.

In un incidente autobus in Thailandia, circa 25 persone hanno perso la vita. Il veicolo, che trasportava 44 passeggeri, principalmente studenti e insegnanti, in gita scolastica, è uscito di strada e ha preso fuoco dopo aver urtato una barriera su un'autostrada a nord della capitale Bangkok, martedì, secondo gli aggiornamenti ufficiali. Il Ministro dei Trasporti Suriya Jungrungreangkit ha dichiarato che il numero delle vittime era ancora incerto, con 25 persone disperse.

I primi rapporti indicano che a bordo c'erano 44 persone, di cui 38 studenti e 6 insegnanti. 17 studenti e 3 insegnanti sono riusciti a uscire dal veicolo in fiamme. Il ministro ha aggiunto: "Non ci sono informazioni sulle persone disperse".

Il Primo Ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e dei feriti.

L'autobus, proveniente dalla provincia di Uthai Thani, è uscito di strada in un sobborgo a nord di Bangkok a causa di uno pneumatico scoppiato, come riportato dalla televisione locale. L'incidente ha causato l'incendio dei serbatoi di carburante del bus. Le immagini dalla scena mostrano l'autobus avvolto dalle fiamme sotto un ponte.

La Thailandia è spesso teatro di gravi incidenti stradali, a causa delle condizioni scadenti di molti veicoli e delle pratiche di guida spericolate in questo paese del Sud-est asiatico.

