- Purtroppo, il regista e specialista dei media Lutz Hachmeister è morto.

Il media expert e filmmaker Lutz Hachmeister ci ha lasciati. L'Istituto per le Politiche dei Media e della Comunicazione di Colonia ha annunciato la sua improvvisa scomparsa, appena due settimane prima del suo 65º compleanno.

Hachmeister era una figura di spicco in vari settori. Nato a Minden nel 1959, ha conseguito lauree in scienze della comunicazione, sociologia e filosofia a Münster e Berlino. Ha iniziato la sua carriera come redattore dei media al "Tagesspiegel" di Berlino e in seguito ha diretto l'Istituto Adolf-Grimme di Marl dal 1989 al 1995.

Il suo nome continua a essere rispettato a Colonia, legato alla Conferenza di Colonia (attualmente nota come Film Festival Cologne), che ha fondato nel 1991. L'evento aveva lo scopo di essere uno spazio di incontro per i filmmaker, stimolare discussioni, mettere in evidenza le tendenze e incoraggiare la creatività. Nel 2005 è diventato il direttore fondatore dell'Istituto per le Politiche dei Media e della Comunicazione (IfM), un ruolo che ha mantenuto fino alla sua morte. Ha anche ricoperto il ruolo di presidente della giuria del German Television Award in alcune occasioni.

Premio Grimme per il film Schleyer

Inoltre, Hachmeister era un pubblico e filmmaker di successo. Ha ricevuto un Premio Grimme nel 2004 per il suo film "Schleyer - Eine deutsche Geschichte" (Schleyer - Una storia tedesca) e nel 2009 ha vinto un German Television Award con "Freundschaft – Die Freie Deutsche Jugend" (Amicizia - La Gioventù Tedesca Libera). Inoltre, ha collaborato con Günter Wallraff per documentari.

Ha anche scritto e curato diverse pubblicazioni sull'informazione e la scienza della comunicazione. Nel 2022 è stata pubblicata una nuova edizione del suo lavoro "Chi controlla i media? I 50 maggiori conglomerati mediatici e di conoscenza del mondo".

Secondo la dichiarazione del sito web dell'Istituto per le Politiche dei Media e della Comunicazione del lunedì, "La domanda ora è: 'Come procediamo?' È difficile immaginarlo". Hachmeister è stato riferito aver detto: "Questo è ciò che gli altri devono fare ora".

La Conferenza di Colonia, un evento importante nell'industria cinematografica, è stata avviata da Hachmeister nel 1991. Questo festival ha fornito una piattaforma per i filmmaker, incoraggiando discussioni, mettendo in evidenza le tendenze e promuovendo la creatività.

Durante il suo mandato come direttore fondatore dell'Istituto per le Politiche dei Media e della Comunicazione, Hachmeister ha anche garantito il successo del Film Festival Cologne, ulteriormente consolidando il suo impatto sul panorama dei media.

Leggi anche: