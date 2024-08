Purtroppo, il precedente rappresentante della squadra, Ronny Borchers, è morto.

Eintracht Frankfurt è in lutto per la scomparsa della sua icona, Ronald "Ronny" Borchers. L'ex attaccante ha lasciato questo mondo domenica, poco dopo aver festeggiato il suo 67° compleanno. I membri della famiglia hanno condiviso la triste notizia sui social media, lasciando la famiglia dell'Eintracht in profondo dolore e gratitudine per il tempo trascorso con Borchers. La causa della sua morte non è stata resa nota.

Borchers, che ha indossato la maglia dell'Eintracht dal 1975 al 1984, è stato un componente fondamentale della leggendaria squadra dell'Eintracht insieme a Bernd Hölzenbein, Bruno Pezzey, Bernd Nickel, Karl-Heinz Körbel e Cha Bum-kun. La squadra ha trionfato sulla Borussia Mönchengladbach nella finale della Coppa UEFA 1980 e ha conquistato la DFB-Pokal l'anno successivo a Berlino. Borchers ha segnato il gol intermedio nel 2:0 che si è tradotto in una vittoria per 3:1 contro il 1. FC Kaiserslautern. In seguito, Borchers ha giocato in altre squadre della Bundesliga come Arminia Bielefeld e Waldhof Mannheim prima di ritirarsi.

"Il titolo è parte della mia essenza"

Dopo la scomparsa di un altro grande della squadra dell'Eintracht Frankfurt degli anni '80, Bernd Hölzenbein, lo scorso aprile, e il passaggio del campione del mondo Jürgen Grabowski in marzo, un'altra leggenda dell'Eintracht, Bernd Nickel, ha lasciato questo mondo alcuni anni fa. Borchers, parlando al funerale di Hölzenbein, ha parlato dell'impatto profondo delle premature partenze dei suoi amici. "Va tutto troppo veloce e è così triste", ha detto Borchers, lasciando i compagni di squadra e l'intero club dell'Eintracht in lutto.

L'eredità sportiva di Borchers è stata una fonte di orgoglio per i frankfurtesi. Durante una conversazione con i giornali del gruppo editoriale Reno-Main, Borchers ha condiviso: "Mentre invecchio, spesso penso che una parte di me rimane attraverso questo titolo. Qualcuno, magari passando vicino alla mia tomba nel cimitero, potrebbe ricordarmi come parte della vittoria dell'Eintracht Frankfurt nella Coppa dei Campioni del 1980".

Dopo una carriera di successo, Borchers è passato ad allenare squadre come FSV Frankfurt e Kickers Offenbach. Nel suo ultimo incarico, Borchers ha servito come uno degli otto ambasciatori del marchio dell'Eintracht Frankfurt e ha giocato regolarmente nella squadra tradizionale del club. Inoltre, Borchers ha rappresentato la Germania sei volte nella nazionale.

Nonostante i contributi di Borchers al successo del calcio dell'Eintracht Frankfurt, compreso il gol intermedio nella finale della Coppa UEFA 1980, la squadra ora affronta una nuova sfida senza la sua icona. In un tributo a Borchers, il suo ex compagno di squadra Bernd Hölzenbein ha detto: "Per Ronny, il calcio era più che un gioco. Era parte della sua identità, un pezzo della sua essenza".

