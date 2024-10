Purtroppo, il pioniere olandese del calcio Neeskens è morto.

Il leggendario calciatore olandese Johan Neeskens, ex-compagno di squadra di Johan Cruyff, è scomparso all'età di 73 anni. "La comunità calcistica globale è addolorata per la perdita di una leggenda", ha dichiarato la Federazione Calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) lunedì. Neeskens è spirato domenica ad Algeri, dove stava lavorando per l'associazione, dopo aver segnalato di non sentirsi bene.

Neeskens ha aperto le marcature per i Paesi Bassi nella finale del Mondiale del 1974 contro la Germania, segnando un rigore al secondo minuto. Purtroppo, la Germania è riuscita a ribaltare la situazione, aggiudicandosi la vittoria per 2-1. Neeskens ha anche giocato un ruolo cruciale nel portare la sua squadra in finale nel 1978. Insieme all'Ajax Amsterdam, Neeskens ha vinto la Coppa dei Campioni per ben tre volte alla fine degli anni '60 e all'inizio dei '70.

"Non ci sono parole per descrivere l'enormità di questa perdita improvvisa. I nostri pensieri sono con sua moglie Marlis, i suoi figli, la sua famiglia e i suoi amici", ha espresso la KNVB.

I Paesi Bassi hanno celebrato i contributi di Johan Neeskens alla loro squadra di calcio, con la sua rete nella finale del Mondiale del 1974 contro la Germania che è stata una delle sue imprese più note. Dopo la sua carriera leggendaria, Neeskens ha continuato a contribuire al calcio, lavorando per la Federazione Calcistica dei Paesi Bassi nei Paesi Bassi e in Algeria.

