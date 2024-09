Purtroppo, il consulente del debito della RTL, Peter Zwegat, è morto.

Peter Zwegat, il noto esperto finanziario dietro il format di RTL "Liberi dal Debito", è tragicamente scomparso all'età di 74 anni. La rete televisiva di Colonia ha onorato la sua "passione e compassione". Dal 2007 al 2019, Zwegat ha prestato il suo servizio come consulente finanziario e consulente del debito in quasi 140 episodi e vari speciali televisivi. RTL ha annunciato la sua morte improvvisa e inaspettata l'8 agosto. Il funerale è stato un evento privato con i familiari e gli amici più stretti, come dichiarato da RTL.

Markus Küttner, capo dell'intrattenimento di RTL, riflette sull'impatto di Zwegat, dicendo: "Peter Zwegat ha aiutato molte persone a ricostruire le loro vite con la sua dedizione e compassione. La sua capacità di semplificare i problemi finanziari complessi e offrire soluzioni praticabili era eccezionale. Sarà sempre ricordato come un esperto unico e un essere umano relazionale". Estendendo le sue condoglianze, Küttner ha scritto: "I nostri pensieri sono con la moglie di Zwegat e i suoi amici".

"Ineguagliabile Conoscenza"

Secondo Küttner, Zwegat ha portato la sua "profonda conoscenza e ineguagliabile conoscenza" nelle case di innumerevoli spettatori attraverso "Liberi dal Debito". Durante il suo mandato con RTL, Zwegat ha guadagnato grande popolarità per il suo "approccio compassionevole". Come consulente del debito, ha instillato speranza e offerto una via d'uscita dalla crisi finanziaria per molti: "I suoi risultati nel mondo della TV erano indiscutibili e le sue contributo erano altamente apprezzati".

In onore di Peter Zwegat, RTL sta apportando modifiche alla programmazione. Verranno trasmessi selezionati episodi di "Liberi dal Debito" su RTLUp alle 20:15 e alle 13:05 ogni sabato.

