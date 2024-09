- Purtroppo, il celebre musicista Ela è morto.

È morta Ela, la cantante. Michaela Ahlrichs-Wedig, così come era nota nella sua vita civile, è stata dichiarata deceduta il 24 agosto, come confermato con rammarico dalla sua città natale di Vechta. Diversi mezzi di comunicazione avevano precedentemente riportato un tributo del conduttore televisivo Uwe Hübner su Facebook nel weekend.

Ahlrichs-Wedig aveva 55 anni. La sua scomparsa è stata un colpo inaspettato, come menzionato in un avviso familiare, che si concludeva con "Fino a quando ci rincontreremo alla fine del mondo", citando una canzone del gruppo Valerie's Garten, di cui Ela era stata membro negli anni '90. Il suo funerale è previsto per il 20 settembre, limitato al suo stretto circolo familiare.

"Il mondo dovrebbe riconoscere la perdita di un individuo straordinario, una voce eccezionale, una roccia solida nei mari in tempesta", ha scritto Hübner su Facebook. Era stato invitato dal marito di Ahlrichs-Wedig a dire alcune parole sulla defunta, ha aggiunto l'ex conduttore di ZDF Hitparade.

Il suo successo più grande è stato il titolo "Fino a quando ci rincontreremo alla fine del mondo", con il trio "Valerie’s Garten". La canzone è rimasta nelle classifiche tedesche per un lungo periodo, secondo MDR. Inoltre, si è classificata quinta nella selezione tedesca per l'Eurovision Song Contest nel 1997 come solista.

