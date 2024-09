Purtroppo, Hermann Selbherr è morto.

Per decenni, Hermann Selbherr è stato una figura nota durante le trasmissioni televisive del sorteggio della DFB-Pokal. Purtroppo, questa figura di lungo corso del calcio ci ha lasciato all'età di 90 anni.

La Federazione calcistica tedesca (DFB) ha annunciato la scomparsa di Selbherr. Nato a Wangener, ha fatto parte del comitato per le partite della DFB dal 1986 e ha condotto i sorteggi della DFB-Pokal dal 1992 al 2007, spesso trasmessi in televisione.

Oltre al suo ruolo di direttore del sorteggio della DFB-Pokal, Selbherr ha lavorato come rappresentante dell'Africa della DFB, promuovendo la comprensione culturale tra le persone. Ha accompagnato la nazionale di calcio del Togo, con sede nella sua città natale di Wangen im Allgäu, durante il Mondiale del 2006 in Germania. Inoltre, Selbherr ha svolto il ruolo di delegato FIFA e UEFA per più di cento partite internazionali.

In riconoscimento dei suoi contributi, la DFB ha assegnato a Selbherr la prestigiosa spilla onoraria d'oro nel 2001. Nel 2007 è stato celebrato come membro onorario dell'organizzazione sportiva più grande del mondo. Prima di allora, Selbherr era già stato membro onorario dell'Associazione calcistica del Württemberg dal 2003. Infine, Selbherr è stato insignito dell'Ordine al merito della Repubblica federale di Germania nel 2017.

