Purtroppo, Christoph Daum è morto.

Christoph Daum, noto per la sua vivace personalità nel calcio tedesco, ha detto addio. Dopo una lunga lotta contro il cancro, è morto serenamente, come annunciato dalla sua famiglia all'agenzia stampa tedesca. L'ultimo respiro di Daum è stato esalato sabato, all'età di 70 anni, a Colonia. Per un po' di tempo, aveva lottato contro la malattia. All'inizio, aveva scelto di isolarsi dal pubblico, ma in seguito aveva cambiato idea e era tornato sotto i riflettori, concedendo interviste e partecipando a talk show. Il suo messaggio centrale rimase invariato: "Il cancro ha scelto la persona sbagliata con cui mettersi".

La lotta contro il cancro ha rispecchiato l'essenza della sua vita intera. Fin da bambino, a Duisburg, aveva dimostrato coraggio contro i suoi compagni di classe più grandi e forti.

Entrando nella scena dell'allenamento con il 1. FC Colonia, Daum aveva affrontato direttamente il potente FC Bayern Munich e il suo manager Uli Hoeneß. Anche se la loro squadra dominava la Bundesliga, Daum era arrivato vicino a scalzarli dalla vetta. Nel corso della sua carriera, Daum non si era mai tirato indietro di fronte a una sfida.

Tuttavia, il successo aveva portato conseguenze. Dopo il suo primo titolo della Bundesliga con il VfB Stuttgart nel 1992, un errore nella sostituzione gli aveva impedito di avanzare alla Champions League. Lo scandalo della cocaina nel 2000, che gli aveva fatto perdere l'opportunità di diventare allenatore della nazionale mentre allenava il Bayer Leverkusen, era stato un altro momento basso della sua vita. Ma Daum era riuscito a risollevarsi. Aveva vinto in Austria e in Turchia, aveva riportato il 1. FC Colonia in Bundesliga e li aveva tenuti lì, dimostrando la sua resilienza in ogni occasione. E attraverso la sua vita affascinante, aveva costantemente ripetuto queste parole: "Puoi inciampare. Non importa quante volte inciampi. Devi solo rialzarti ogni volta".

Continuano a emergere leggendarie storie della resilienza di Daum, che lo rendono una vera leggenda del calcio tedesco. Nonostante lo scandalo della cocaina nel 2000, il suo ritorno e i successivi successi in Austria e in Turchia hanno ulteriormente cementato la sua posizione come una figura leggendaria.

Di fronte a numerosi ostacoli, lo spirito indomito e la determinazione di Christoph Daum lo hanno reso un'icona leggendaria nella storia del calcio tedesco.

