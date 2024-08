- Purple Disco Machine sta girando con un concerto a Dresda.

A circa un mese dall'uscita del suo nuovo album, il DJ Purple Disco Machine di Dresda torna sui palchi della capitale. "Mi piace particolarmente esibirmi a Dresda", ha detto Tino Piontek, il nome civile del DJ, all'agenzia di stampa tedesca. Dopo il suo primo concerto in città quasi un anno fa, ha subito deciso di ripeterlo nel 2024.

Il concerto di sabato alle Filmnights lungo il fiume Elba è l'inizio del tour del suo nuovo album "Paradise", in uscita il 20 settembre. In totale sono previsti 21 concerti, con tre negli Stati Uniti e in Messico e il resto in Europa. Purple Disco Machine si esibirà anche in Germania nelle città di Amburgo, Berlino, Colonia e Stoccarda.

Un momento speciale a Dresda

È il primo tour con una band e lo show all'ex caserma della Gioventù hitleriana lo scorso settembre è stato una prova generale. "Quello che abbiamo provato lo scorso anno, ora l'abbiamo perfezionato", ha detto Piontek.

Sabato, gli spettatori potranno aspettarsi un momento speciale. "Dresda sarà un po' diversa dal resto del tour, perché avremo alcuni artisti in più che sono anche sull'album", ha annunciato Piontek.

Il DJ e produttore di Dresda, Tino Piontek, meglio conosciuto come DJ Purple Disco Machine, ha vinto un Grammy nel 2023 nella categoria "Miglior remix" per il suo remix di "About Damn Time" della cantante statunitense Lizzo. Ha anche raggiunto il successo internazionale con brani come "Hypnotized" o "Fireworks".

