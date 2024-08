Puoi ancora salvare la giornata.

Non sei riuscito a dormire tutta la notte e hai passato la notte a rigirarti nel letto? Una notte insonne capita a tutti ogni tanto. Quello che conta è come affrontiamo il giorno successivo. Ecco come combattere la stanchezza.

A volte sembra che ci sia una maledizione e non riusciamo a addormentarci la notte, rigirandoci e rigirandoci - ma il sonno ancora non arriva. Il giorno successivo spesso sembra rovinato a causa della stanchezza, rendendo difficile concentrarsi e causando irritabilità. Tuttavia, ci sono modi per salvare la giornata dopo una notte insonne e sentirsi un po' più energici.

Acqua, Acqua, Acqua

Dopo una notte insonne, la prima tentazione è spesso una tazza di caffè: una buona dose di caffeina sicuramente bandirà la stanchezza, giusto? Anche se il caffè può aiutare a sentirsi più svegli, la prima bevanda della giornata dovrebbe essere l'acqua. La privazione del sonno può portare alla disidratazione, che peggiora la stanchezza. Quindi, è meglio bere un grande bicchiere d'acqua al risveglio - aiuta a reidratare il corpo e a far circolare il sangue.

Una tazza di caffè può certo seguire, ma non troppo e al momento giusto. Chi si affida solo al caffè potrebbe avere difficoltà a dormire la notte successiva. Il momento ideale per una tazza di caffè è circa due ore dopo il risveglio - e preferibilmente dopo il primo pasto. Il pomeriggio è da evitare. Un'alternativa al caffè è il tè.

Aria Fresca e Dieta Bilanciata

Anche se la stanchezza sembra travolgente, vale la pena fare uno sforzo per fare una breve passeggiata all'aria aperta. Il movimento promuove la circolazione e aiuta a rinvigorire il corpo. Inoltre, rilascia ormoni del felicità. La luce del giorno aiuta anche a regolare il ritmo del sonno naturale.

Dopo di che, concediti una colazione bilanciata: evita cibi pesanti e grassi e opta per frutta, cereali integrali e proteine. Forniscono energia e aiutano a mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue.

Doccia Fredda e Sonno Ristoratore

Niente fa circolare il sangue come una doccia rinfrescante. L'acqua più fredda, meglio è. Chi fa docce fredde al mattino trae benefici a lungo termine, come hanno dimostrato gli studi effetti positivi sul sistema immunitario.

Dopo pranzo, spesso si avverte un calo significativo di energia, soprattutto dopo una notte insonne. Un sonno ristoratore può fare miracoli. Tuttavia, deve essere un vero sonno ristoratore - circa 20 minuti. Una volta raggiunta la fase di sonno profondo, il sonno diventa controproducente. Un trucco è sdraiarsi con una chiave in mano. Appena si raggiunge la fase di sonno profondo, i muscoli si rilassano, la chiave cade a terra e il suono ti sveglia.

La psicologia dietro una notte insonne può portare a sentimenti di irritabilità e difficoltà di concentrazione il giorno successivo. Capire che l'idratazione gioca un ruolo cruciale nel contrastare la stanchezza, bere un grande bicchiere d'acqua al risveglio può aiutare a reidratare il corpo e promuovere i livelli di energia.

