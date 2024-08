- "Punto focale per tutti": Leverkusen richiede l'attenzione di Gladbach

Il riflettore si accende allo Stadion im Borussia-Park mentre i campioni in carica del Borussia Mönchengladbach si affrontano contro il Bayer Leverkusen nel calcio d'inizio del venerdì sera della Bundesliga. "L'entusiasmo è tornato," ha dichiarato l'allenatore vincitore della Bundesliga del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, dopo la loro vittoria mozzafiato nella Supercoppa della scorsa settimana. Questa vittoria ha stabilito il tono per un'apertura di stagione elettrizzante, secondo l'allenatore.

Prima della partita di venerdì alle 20:30 (in streaming su DAZN e Sat.1), il presidente del Borussia Mönchengladbach, Rainer Bonhof, ha commentato all'Agenzia Telegrafica Tedesca. "Questa partita contro i campioni in carica, i campioni della coppa e i finalisti della Europa League è molto attesa a livello mondiale e rappresenta una sfida significativa per noi. Apprezzo la scelta di iniziare la stagione con una partita del venerdì sera per aumentare l'attrattiva dell'inizio della Bundesliga," ha detto.

Alonso si rifiuta di essere considerato favorito

Il Bayer Leverkusen, campione in carica, campione della coppa e campione della Europa League, torna in campionato rinvigorito dalla sua serie di successi e privo del titolo. Esperti come Lothar Matthäus considerano la squadra dell'allenatore Xabi Alonso tra i favoriti. "La direzione e l'allenatore hanno fatto un lavoro eccezionale negli ultimi due anni. Il Bayer ha acquisito un vantaggio sui suoi concorrenti, sulla base della stagione dell'anno scorso," ha detto Matthäus.**

"Questa vittoria è stato un chiaro messaggio ai nostri rivali che la nostra fame è ancora presente," ha detto il portiere Lukas Hradecky dopo la vittoria ai rigori contro gli Svevi. La squadra del Bayer Leverkusen continua la sua serie di imbattibilità nei giochi nazionali con 41 vittorie, comprese 34 partite della Bundesliga, 6 partite della DFB-Pokal e la Supercoppa. despite his accomplishments, Alonso does not regard his team as favorites. "For me, FC Bayern Munich holds that title. Our goal is to remain within the top 4, which is realistic," he said.

Nessun problema di personale per il Bayer Leverkusen

Alonso non ha assenze tra i giocatori, a parte Exequiel Palacios che ha subito un intervento al menisco. Il capitano, Julian Baumgartlinger, e il terzino destro Jeremie Frimpong sono tornati in campo. I nuovi acquisti, Martin Terrier e Victor Boniface, saranno idonei a giocare in campionato dopo le loro squalifiche dalla Supercoppa e mancheranno solo la DFB-Pokal.**

"Siamo entusiasti e l'atmosfera a Mönchengladbach è sempre vivace. Avremo più di 5.000 tifosi tra i nostri sostenitori," ha detto il co-allenatore Xabi Alonso.

Il Borussia Mönchengladbach cerca la rivincita

Il Borussia Mönchengladbach attende con impazienza l'opportunità di competere sul grande palcoscenico, sperando di dimostrare la sua crescita rispetto alla deludente prestazione della stagione scorsa. "Venerdì sera, il Bayer Leverkusen dovrebbe affrontare una montagna da scalare, piuttosto che una collina. Faremo del nostro meglio per conquistare questa vittoria," ha dichiarato Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia, durante la riunione annuale della Bundesliga sul quotidiano "Rheinische Post".**

Partita d'apertura come una finale di coppa

L'allenatore Gerardo Seoane ora gode di migliori condizioni rispetto alla stagione scorsa, con figure importanti del Borussia come Tony Jantschke, Patrick Herrmann e Christoph Kramer che hanno lasciato la squadra. In cambio, i Mono hanno firmato giocatori con esperienza: Tim Kleindienst, Kevin Stöger e Philipp Sander.**

"Il nostro processo di reclutamento è stato un successo e abbiamo lavorato duramente su vari aspetti," ha dichiarato Rainer Bonhof durante la conferenza stampa pre-partita per l'85a partita della Bundesliga contro il Bayer Leverkusen.

Per Bonhof, questa amministrazione ha un'importanza considerevole. "Un incontro come questo è il culmine della carriera di tutti. Come giocatore e come squadra, aspettiamo un'opportunità del genere per brillare. Sembra di entrare in una finale di coppa," ha detto il vincitore del Mondiale del 1974.

Leggi anche: