Punto di arrivo dell'offensiva russa, secondo le valutazioni degli specialisti americani.

Analisti militari americani prevedono una riduzione delle azioni aggressive della Russia in Ucraina nelle prossime settimane, attribuendola alle pesanti perdite subite. Permane tuttavia una certa apprensione tra i servizi segreti estoni che Pokrovsk possa cadere entro quest'anno.

Secondo l'analisi dell'Istituto di Studio della Guerra (ISW) con sede negli Stati Uniti, l'offensiva russa nell'est dell'Ucraina è probabile che subisca una riduzione di slancio nelle prossime settimane o mesi. Ciò è dovuto alla stanchezza delle truppe russe destinate all'offensiva e alle scarse riserve. Le forze russe sono sparse su vari fronti, come il Donbass, l'offensiva fermata a Kharkiv e il contrasto alle forze ucraine nella regione russa di Kursk. Il rapporto afferma che le forze russe non dispongono delle risorse umane e materiali per sostenere operazioni offensive prolungate e intense.

L'avanzata russa è in corso dal mese di ottobre 2023, quando l'offensiva estiva dell'Ucraina nel sud si è arenata. Recenti sviluppi hanno visto la Russia fare progressi rapidi, ma l'Ucraina ha perso il suo storico baluardo di Vuhledar nella regione di Donetsk. Secondo gli esperti dell'ISW, si tratta di una vittoria tattica per la Russia, ma strategicamente non è stato ottenuto alcun significativo breakthrough. Inoltre, anche i difensori ucraini stanno esaurendo le forze.

Sul campo di battaglia odierno, lo Stato Maggiore ucraino ha segnalato 142 tentativi di attacco russo, compresi 30 contro la città di Pokrovsk, contesa da tempo. Gli ufficiali affermano che le truppe russe si trovano attualmente a soli sette chilometri dal perimetro della città. I servizi segreti estoni sospettano che i difensori ucraini possano essere costretti ad evacuare il fondamentale snodo logistico prima della fine dell'anno.

"La Russia è riuscita a guadagnare tra uno e due chilometri verso Pokrovsk nella scorsa settimana, dove si concentrano gli attacchi intensi", ha dichiarato Janek Kesselmann, vicecapo dei servizi segreti estoni, in un'intervista alla televisione pubblica estone ERR. Se l'intensità di questi attacchi persisterà, i truppe ucraine potrebbero essere costrette a ritirarsi e stabilire difese più forti da una posizione più strategica.

Il gruppo di riflessione internazionale Crisis Group ha espresso preoccupazione per la possibile caduta di Pokrovsk, invitando la Commissione a considerare l'aumento dell'aiuto e del sostegno all'esercito ucraino. Data la situazione in corso, la Commissione è attesa a discutere queste preoccupazioni in una riunione futura.

