In passato, il Festival del Cinema di Venezia era stato eclissato dagli scioperi degli attori negli Stati Uniti, tenendo lontano le celebrities americane dalla spiaggia del Lido. Tuttavia, Hollywood sta facendo ritorno per l'81ª edizione di quest'anno, in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Film attesi come "Joker: Folie à Deux" con Joaquin Phoenix (49) e Lady Gaga (38), e "Beetlejuice Beetlejuice" di Tim Burton (66), che aprirà il festival e non è in competizione, avranno le loro prime mondiali a Venezia.

Momenti Competitivi a Venezia

Molti rinomati registi si contendono il premio più ambito del festival, il Leone d'Oro. Luca Guadagnino (53), il regista di "Chiamami col tuo nome", presenta il suo ultimo film "Queer". Daniel Craig (56), noto per il ruolo di James Bond, è protagonista dell'adattamento cinematografico di un romanzo di William S. Burroughs.

Pedro Almodóvar (74), un regista esperto, presenta "La stanza accanto" al Lido, con Julianne Moore (63) e Tilda Swinton (63) nei ruoli principali. Si tratta della prima produzione in lingua inglese di Almodóvar. "Maria" di Pablo Larraín (48) presenta Angelina Jolie (49) nei panni dell' beroina d'opera Maria Callas (1923-1977). "Babygirl" di Halina Reijn (48) ha come protagonista Nicole Kidman (57) in un dramma erotico.

Spettacoli Fuori Concorrenza

Anche i film presentati fuori concorso sono molto attesi. Dopo il 2008, questo sarà il primo film in cui George Clooney (63) e Brad Pitt (60) recitano insieme nel comedy crime "Wolfs", diretto da Jon Watts (43). Kevin Costner (69) presenta la seconda parte della sua serie prevista "Horizon". Gli appassionati di cinema potrebbero anche essere interessati a "Rage Fratturato" di Takeshi Kitano (77) e "Invasione di bebè" di "Spring Breakers" Harmony Korine (51).

Un Documentario Tedesco "Riefenstahl"

Il documentario tedesco "Riefenstahl" di Andres Veiel (64) viene presentato fuori concorso. Questo documentario esplora la controversa e influente regista Leni Riefenstahl (1902-2003). Sandra Maischberger (58) è una dei produttori.

Vengono presentate anche diverse serie al Festival del Cinema di Venezia. "Famiglie come le nostre", una miniserie su famiglie costrette a fuggire a causa della crisi climatica e a separarsi, è diretta da Thomas Vinterberg ("La celebrazione", 55). La serie thriller "Disclaimer" di Alfonso Cuarón (62) racconta la storia di un giornalista il cui lato oscuro sta per essere svelato, con Cate Blanchett (55) e Kevin Kline (76) come protagonisti.

La Giuria e i Leoni Onorari

La presidente della giuria quest'anno è l'icona del cinema francese Isabelle Huppert (71), affiancata dalla regista tedesca Julia von Heinz ("E domani il mondo intero", 48), dall'americano James Gray ("Ad Astra", 55) e dalla 75enne Agnieszka Holland ("Il giardino segreto").

Le leggendarie attrici Sigourney Weaver (74) e il regista veterano Peter Weir ("The Truman Show", 80) riceveranno Leoni d'Oro onorari per il loro contributo alla carriera.

