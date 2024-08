- Puigdemont scompare dopo un discorso: ricerca di "gabbia" a Barcellona

La polizia spagnola lancia un'operazione su larga scala "Gabbiano" per arrestare il leader separatista catalano Carles Puigdemont a Barcellona. Sono stati istituiti posti di blocco sulle principali uscite dalla metropoli mediterranea, con la polizia che controllava ogni veicolo in uscita dalla città, come mostrato dalla TV di stato RTVE. In alcuni casi, sono stati controllati gli spazi dei bagagliai e i motociclisti sono stati invitati a togliersi l'elmetto. Una macchina bianca era stata segnalata, secondo il giornale "El País", che ha descritto le scene come surreali.

Puigdemont è apparso al centro di Barcellona al mattino dopo quasi sette anni di esilio, circondato dai principali politici del suo partito Junts, camminando per le strade senza essere disturbato e salutando i sostenitori su entrambi i lati. Nonostante un mandato di arresto contro il 61enne, la polizia non è intervenuta, sebbene fosse presente in gran numero. Puigdemont era fuggito dal paese in segreto in un'auto dopo un referendum sull'indipendenza illegale nel 2017 e il successivo fallito secessionismo.

Puigdemont si rivolge a migliaia di sostenitori

Successivamente, Puigdemont ha pronunciato un breve discorso a diverse migliaia di sostenitori vicino al parlamento regionale, dove si stava svolgendo l'elezione del socialista Salvador Illa come nuovo presidente del governo della Catalogna. "Sono venuto qui oggi per ricordarvi che siamo ancora qui, perché non abbiamo il diritto di arrenderci", ha detto, riferendosi alla sua lotta per l'indipendenza della Catalogna da Spagna.

"Non abbiamo interesse a vivere in un paese dove le leggi di amnistia non amnistiarono", ha aggiunto Puigdemont, riferendosi al sistema giudiziario che si è rifiutato di applicare l'amnistia approvata per i separatisti a lui.

La polizia spagnola controlla l'accesso al parlamento

Nel frattempo, la sessione per eleggere Illa è iniziata in parlamento. Illa sarebbe il primo capo del governo regionale della Catalogna in anni a favore della ricca regione che rimane in Spagna. Puigdemont aveva annunciato che avrebbe partecipato alla sessione parlamentare, citando il suo diritto democratico come parlamentare eletto. Tuttavia, invece di procedere verso il parlamento dopo il suo discorso, è scomparso tra la folla. Secondo i resoconti dei media, la polizia si era concentrata sul impedire a Puigdemont di entrare in parlamento, controllando addirittura i tunnel sotto l'edificio parlamentare.

I media spagnoli hanno speculato sulla posizione di Puigdemont dopo che non era più visibile nelle immagini televisive seguenti al suo discorso. I membri principali del suo partito hanno tranquillamente e silenziosamente attraversato la folla verso il parlamento, ma Puigdemont era già scomparso. La minaccia di arresto nonostante una legge di amnistia per i separatisti è dovuta all'interpretazione controversa della legge da parte della giustizia.

Il giudice inquirente lo accusa di arricchimento personale

La legge di amnistia esclude i casi di arricchimento personale da un perdono. although Puigdemont is not accused of pocketing public funds, investigating judge Pablo Llarena accuses him of personal enrichment. According to the judge's argument, Puigdemont used public funds instead of his own for his illegal political goals in the 2017 independence referendum, which is considered equivalent to personal enrichment.

Il suo partito è uscito come forza più forte dalle elezioni anticipate di maggio, ma ha bisogno del sostegno del partito separatista di sinistra ERC, ottenuto attraverso concessioni su questioni finanziarie e promozione della lingua catalana. Se un nuovo governo non viene formato entro il 25 agosto, saranno necessarie nuove elezioni. Nel suo discorso inaugurale al parlamento, ha promesso di rafforzare la Catalogna e di sostenere l'applicazione completa dell'amnistia per i separatisti.

Il giorno successivo, i mezzi di comunicazione hanno riferito che Puigdemont era stato avvistato mentre lasciava Barcellona sotto sorveglianza della polizia, suscitando preoccupazioni tra i suoi sostenitori. Le accuse successive contro Puigdemont da parte del giudice inquirente Pablo Llarena hanno ulteriormente aumentato la tensione.

Despite his party's victory in the early election and their negotiated concessions, the potential for fresh elections loomed if a new government wasn't formed by August 25, as stipulated by the law.

