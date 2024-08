- Puigdemont: ritorno in Belgio con il nuovo presidente

Carles Puigdemont, il leader separatista catalano ricercato con un mandato di arresto, avrebbe fatto ritorno al suo esilio belga dopo la sua apparizione a Barcellona. "Sono tornato a Waterloo dopo alcuni giorni molto difficili", ha scritto la sera sul piattaforma X il 61enne. Aveva coperto "migliaia di chilometri" in pochi giorni e aveva bisogno di riposo. Puigdemont non ha commentato il suo futuro politico.

Contemporaneamente, il politico ricercato in Spagna ha criticato le autorità di sicurezza catalane per aver condotto una "caccia alle streghe" contro le persone vicine a lui in Catalogna. In precedenza, il segretario generale del partito Junts di Puigdemont, Jordi Turull, aveva dichiarato che Puigdemont era tornato in Belgio. La polizia catalana aveva precedentemente dichiarato di non sapere dove si trovasse Puigdemont e aveva messo in dubbio la dichiarazione di Turull.

Puigdemont ha descritto la massiccia caccia all'uomo che è stata scatenata dopo la sua scomparsa seguita a un breve discorso ai sostenitori nel centro di Barcellona del giovedì come completamente sproporzionata. Questo ha solo gravato i cittadini innocenti e sprecato fondi pubblici. Ha accusato l'unità di polizia catalana Mossos d'Esquadra, una sorta di polizia nazionale, di agire come la polizia spagnola.

La direzione dei Mossos d'Esquadra ha ammesso in una conferenza stampa insieme al ministro dell'interno della Catalogna Joan Ignasi Elena che c'è stato un fallimento nell'arresto di Puigdemont a Barcellona. Tuttavia, il ministro ha sottolineato che nessuno poteva prevedere il comportamento "inappropriato" di Puigdemont.

Dopo il suo discorso, Puigdemont non è andato in parlamento come annunciato, dove il socialista Salvador Illa sarebbe stato eletto come nuovo presidente della Catalogna. Illa è il primo capo del governo regionale di Barcellona che è contrario alla secessione della regione dalla Spagna.

Invece, Puigdemont è salito in auto e si è diretto verso una destinazione sconosciuta. Sarebbe stato aiutato da due ufficiali di polizia che sono stati arrestati. La polizia ha istituito posti di blocco e migliaia di autisti sono rimasti bloccati in ingorghi stradali di chilometri nella calura estiva.

Nel post X, Puigdemont ha ribadito di non aver mai inteso arrendersi o facilitare il suo arresto perché è perseguitato per motivi politici e la legge sull'amnistia dovrebbe applicarsi anche a lui. Tuttavia, il giudice istruttore spagnolo Pablo Llarena accusa Puigdemont di aver distolto fondi pubblici per il suo tornaconto nel 2017 in relazione al referendum sull'indipendenza, che non è coperto dall'amnistia.

