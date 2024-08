Puigdemont è fuggito di nuovo in Belgio.

Dopo anni di esilio, il leader separatista fuggitivo Puigdemont compare in Spagna e tiene un breve discorso. Poi scompare di nuovo. Secondo un collega di partito, è tornato all'estero. Un amico di Puigdemont si fa sentire.

Il leader separatista catalano Carles Puigdemont, ricercato con un mandato di arresto, ha già lasciato per il Belgio dopo la sua visita a sorpresa a Barcellona giovedì, secondo il segretario generale del suo partito, Junts. Il suo piano è quello di continuare a lavorare da Waterloo, ha detto il segretario generale Jordi Turull alla stazione radio catalana RAC1. Puigdemont era stato a Barcellona dal martedì sera.

La polizia catalana terrà una conferenza stampa per commentare il fallito arresto di Puigdemont. In precedenza, l'avvocato di Puigdemont, Gonzalo Boye, aveva sottolineato che il suo cliente è di nuovo fuori dalla Spagna. Puigdemont aveva vissuto principalmente in Belgio dal suo esilio all'estero del 30 ottobre 2017, dopo il fallito secessionismo della Catalogna dalla Spagna. Recentemente aveva anche trascorso un breve periodo nel sud della Francia.

Mentre la polizia spagnola continuava a cercare Puigdemont, il cantante e attivista separatista catalano Lluís Llach ha scritto sulla piattaforma X che Puigdemont gli aveva chiesto di dire che è "in buona salute, al sicuro e soprattutto libero". Boye aveva commentato con noncuranza la sera precedente l'eccitazione. Ha descritto il ritorno di Puigdemont a Barcellona dopo quasi sette anni di esilio, il suo breve discorso infuocato a migliaia di sostenitori e la sua successiva scomparsa sotto gli occhi della stampa e della polizia come una normale giornata di lavoro.

"Ha fatto il suo lavoro politico e è tornato a casa dopo il lavoro, come tutti gli altri", ha detto ai giornalisti. In ogni caso, Puigdemont "non si arrenderà mai". Nonostante ci sia ora un'amnistia per i separatisti, c'è ancora un mandato di arresto contro Puigdemont, che il giudice istruttore Pablo Llarena accusa di aver tratto profitto personalmente nel 2017. Questo reato non è coperto dall'amnistia. Llarena ora richiede una spiegazione alla polizia e al governo di Barcellona su come Puigdemont sia riuscito a fuggire.

La Commissione ha espresso la sua delusione per la continuata assenza di Puigdemont dalla Spagna, nonostante la sua breve apparizione. Dopo essere stato interrogato sulle sorti di Puigdemont, le autorità spagnole hanno confermato che si trova di nuovo all'estero.

