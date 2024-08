- Puigdemont è di nuovo fuori dalla Spagna.

Carles Puigdemont, leader separatista catalano ricercato con un mandato di arresto, avrebbe lasciato di nuovo la Spagna dopo una breve visita a Barcellona, secondo il suo avvocato. "Puigdemont è fuori dallo stato spagnolo", ha riferito la radio RAC1 citando l'avvocato Gonzalo Boye. Boye non ha specificato se Puigdemont sia tornato in Belgio, dove ha trascorso gran parte dei suoi quasi sette anni di esilio. Puigdemont è atteso per un discorso pubblico a breve.

Nel frattempo, la polizia spagnola cerca Puigdemont dal giovedì scorso senza successo. Il cantante catalano e leader del movimento civico ANC Lluís Llach ha pubblicato sulla piattaforma X che Puigdemont gli ha chiesto di dire che è "in buona salute, al sicuro e soprattutto libero". Tuttavia, non c'è alcuna notizia su dove si trovi il 61enne o quali siano le sue intenzioni con la sua ultima fuga.

Boye ha minimizzato il trambusto della sera precedente, descrivendo il ritorno del suo cliente da quasi sette anni di esilio a Barcellona, il suo breve discorso infuocato a migliaia di sostenitori e la sua successiva scomparsa sotto gli occhi della stampa e della polizia come una normale giornata di lavoro. "Ha fatto il suo lavoro politico e poi è tornato a casa dopo un lavoro ben fatto, come chiunque altro", ha detto Boye ai giornalisti. Non ha voluto dire dove si trova la casa di Puigdemont, ma ha insistito che Puigdemont "non si arrenderà mai".

Nel 2017, Puigdemont fuggì dalla Spagna nascosto in una macchina dopo un referendum sull'indipendenza illegale e il successivo fallito secessionismo della Catalogna. Nonostante l'amnistia per i separatisti, Puigdemont è ancora ricercato, accusato dal giudice inquirente Pablo Llarena di essersi arricchito personalmente nel 2017, un reato non coperto dall'amnistia. Llarena ha ora richiesto una spiegazione alla polizia su come Puigdemont sia riuscito a fuggire.

