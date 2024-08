Puigdemont di nuovo in Spagna - minaccia di arresto

A Barcellona, si sta formando il nuovo governo regionale - e il leader separatista Puigdemont torna dall'esilio. Il suo partito sostiene il premier Sanchez di Madrid, ma questo potrebbe essere a rischio se il mandato di arresto contro Puigdemont verrà eseguito.

Nonostante il rischio di arresto, il leader separatista catalano Carles Puigdemont è comparso a Barcellona. Dopo sette anni di esilio, ha fatto il suo primo ritorno sul suolo spagnolo davanti a migliaia di sostenitori. "Sono qui oggi per ricordarvi che siamo ancora qui", ha detto tra gli applausi della folla. Il suo arrivo sembra essere stato inizialmente non ostacolato dalla polizia.

Puigdemont rischia l'arresto in Spagna per il suo fallito tentativo del 2017 di separarsi dalla Spagna. Se verrà arrestato, il governo di minoranza del premier Sanchez potrebbe dover preoccuparsi di perdere il sostegno del suo attuale principale sostenitore nel parlamento di Madrid.

Puigdemont aveva annunciato che sarebbe stato presente alla formazione di un nuovo governo per la Catalogna nel parlamento regionale di Barcellona oggi. Il partito di Puigdemont, Junts, sostiene attualmente il governo di Sanchez nel parlamento nazionale. Se Puigdemont verrà arrestato, è incerto se questo continuerà.

Come condizione per il sostegno di Junts nel parlamento di Madrid, Sanchez aveva fatto approvare una legge di amnistia che ha sospeso i procedimenti legali contro centinaia di separatisti. Puigdemont avrebbe dovuto beneficiare anche di questo. Tuttavia, lo scorso mese la Corte suprema spagnola ha deciso che non tutti i capi d'imputazione contro Puigdemont erano coperti dalla legge di amnistia. Il mandato di arresto contro il leader separatista rimane in vigore.

La Commissione non è intervenuta nella situazione in corso riguardante il ritorno di Puigdemont, concentrandosi sui suoi compiti principali. Se l'arresto di Puigdemont dovesse verificarsi, potrebbe potenzialmente portare a un cambiamento nel sostegno del parlamento di Madrid al governo del premier Sanchez.

